Iván García Cortina: “Voy al Mundial con ganas, el recorrido me gusta mucho”

El asturiano reconoce con honestidad que después del Tour de Francia no está viviendo su mejor momento. “Las sensaciones no son las mejores, no sé qué puede ser, pero no voy como me gustaría, tengo fatiga. Después del Tour descansé una semana entera y debía estar bien, pero esa frescura no acaba de llegar”, comenta Cortina, que fue sometido a análisis la pasada semana para comprobar si todo estaba en orden. “Todo dio bien”, aclara.

Mientras trata de encontrar su mejor momento, el corredor asturiano alaba el grupo que se desplazará al Mundial de Bélgica: “Es un equipo muy fuerte, con gente como Gonzalo (Serrano), (Alex) Aramburu, Gorka (Izaguirre), (Imanol) Ervitti, y otra gente menos veterana pero muy buena como (Jesús) Soto, Carlos Rodríguez... Yo tengo días buenos y días malos, espero que toque uno de los buenos”.

El ciclista gijonés cree que su temporada es “un poco rara. La primera parte fue de adaptación, que nunca es fácil en un equipo nuevo, y al empezar el Tour de Suiza fue cuando mejor me encontré de todo el año. Sin embargo, desde la sinusitis voy para abajo, estuve la segunda semana del Tour con antibiótico y lo estoy pagando todavía”. Todavía le quedará, tras el Mundial, la clásica París-Roubaix, “mi carrera favorita”.

En cuanto a la campaña del equipo, Cortina explica que “al principio parecía que costaba que los resultados salieran, pero desde la Vuelta las cosas mejoraron”. En la ronda española se produjo precisamente el abandono de Supermán López, que tras ganar en el Gamoniteiru se bajó de la bicicleta en la etapa siguiente al perder sus opciones de podio. Su futuro en el equipo está en el aire: “No sé mucho sobre eso, no me incumbe. Ya lo viví en el Bahrain con Rohan Denis y es una cosa que tiene que arreglar el equipo. Ellos sabrán”.