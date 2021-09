La temporada más exigente en el balonmano asturiano: todo lo que hay que saber del curso que se avecina

Estar entre esos elegidos de la zona alta es lo que siempre persigue el Oviedo Balonmano Femenino, que la pasada campaña se quedó a las puertas: fue tercero. Las ovetenses han apostado por mantener el esqueleto de la plantilla, con el refuerzo de la lateral argentina Flor Villarroel. Algo que satisface al entrenador, Manolo Díaz: “Tengo una plantilla competitiva para una temporada súper exigente. Siempre peleamos por estar arriba, aunque no sea una exigencia del club. En teoría hay dos equipos que acaban de descender de División de Honor y deberían ser los candidatos, pero todos perderemos partidos, estará arriba el que menos errores cometa”.

Para Celia Rojo, toda una referencia en el equipo a sus 24 años, “nos va a costar un poquitillo, pero creo que podemos estar arriba”. Para empezar, un derbi local contra el recién ascendido Base. “Que hayan subido es positivo para la ciudad y para el balonmano asturiano, va a dar más visibilidad”, cree la jugadora.

Con objetivos muy diferentes se presenta el Siero Deportivo, que ni se plantea acceder a una categoría en la que haya desplazamientos por toda España. “El club no está para fichajes ni para pagar jugadoras ni para viajar por toda España. Para jugar en Málaga tendríamos que salir de viernes... a nosotros nos cuesta muchísimo hasta inscribirnos”, subraya Cris Pevida, entregada al proyecto a sus 37 años: “La directiva me pidió que siguiera y como no sé decir que no... (se ríe). Me veo bien físicamente, lo dejaría antes de arrastrarme”.

José Antonio Rodríguez, Cuco, vive su segunda temporada en el Siero, plenamente identificado con la filosofía de cantera que caracteriza a la entidad. Estará al frente de una plantilla sin apenas variaciones: vuelven Cristina Quidiello y Ana Rodríguez, que estaban fuera por motivos de trabajo y estudios, y se suma Carmen García, del Vetusta. “Quedar sextos como el año pasado sería un éxito total, pero sobre todo se trata de mantenernos. Es un año de transición porque la gente que viene de abajo ya puede tomar el relevo a partir de la temporada próxima”, apunta el técnico gijonés.

Un Gijón rejuvenecido

Más profundos son los cambios en el Balonmano Gijón, que pierde a varias de sus veteranas y las reemplaza por jugadoras jóvenes. “El objetivo es asentarse en la categoría después de dos temporadas difíciles, asegurar la permanencia cuanto antes”, explica el entrenador de las gijonesas, Raúl Vallejo.

“Vamos a dar la cara, pienso que lo podemos hacer mejor que la temporada pasada”, apunta convencida la jugadora Laura Antuña, que dice hablar por el grupo cuando muestra sus ansias por que comience la competición: “Tenemos muchas ganas, no hay mejor manera de empezar que con un derbi, será muy intenso y bastante igualado”.

La categoría cuenta esta temporada con un aliciente añadido, el ascenso del Unión Financiera Base Oviedo, que para estar a la altura ha incorporado hasta ocho jugadoras, entre ellas la exinternacional Soraya García. Su compañera Fanny Monrós cree que “habrá nervios, porque muchas aún no han debutado en División de Honor Plata, pero creo que serán nervios de los buenos, veo al equipo muy bien”. Para empezar, derbi contra el Oviedo BF, en el que jugó: “Es un equipo guerrero, pero a ilusión, fuerza y ganas no nos pueden ganar”.

El entrenador del Base, Diego Lafuente, es optimista: “Estamos en una buena sintonía. El grupo está trabajando fuerte, unido. Es la fórmula que tenemos que utilizar para competir ante cualquier rival”.