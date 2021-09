José Ramón Cuetos, Lobo, actualmente presidente del Comité Nacional de Entrenadores, ha anunciado oficialmente su intención de presentar su candidatura a la presidencia de la Federación Asturiana de Fútbol, horas después de la renuncia de Maximino Martínez a optar a la reelección. "Si el fútbol asturiano me elige, lo hará para suceder al presidente más importante de la historia de Asturias", explica Lobo en una nota pública.

José Ramón Lobo lleva toda su vida dedicada al fútbol, primero como jugador, después como técnico, presidente del comité asturiano de entrenadores y ahora responsable del comité nacional, como hombre de confianza del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.

El comunicado de José Ramón Lobo

Hoy, 18 de septiembre de 2021, quiero comunicar el inmenso honor que me produce presentar mi candidatura a la presidencia de la RFFPA.

El proceso electoral continúa y en las próximas semanas la Asamblea General de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias elegirá un nuevo presidente.

Cómo digo, es un honor por varios motivos:

• En primer lugar lo es, por poder representar a mi tierra, que tanto amo.

• En segundo lugar, por seguir siendo parte del deporte más bello del mundo, el fútbol, al que he entregado gran parte de mi vida y del que tantos principios he aprendido. Espero seguir poniendo mi experiencia al servicio del fútbol asturiano.

• En último lugar lo es también, y de manera muy especial para mí porque, si el fútbol asturiano me elige, lo hará para suceder al Presidente más importante de la historia de Asturias. Ello conlleva una responsabilidad aún mayor si cabe y se convertirá en un reto difícil y precioso al mismo tiempo.

Todos sabemos que nuestro querido y admirado presidente, Maximino Martínez, no tiene intención de acudir a la reelección.

Los más de 25 años que Maximino lleva al frente de nuestra federación son un ejemplo de dedicación, pasión y entrega al fútbol asturiano. Lo que he aprendido todos estos años en diferentes responsabilidades en la RFFPA, gracias a la confianza de Maxi, me permite dar este paso para liderar el fútbol asturiano y así seguir la línea del trabajo realizado por Maxi y consolidar la posición de Asturias dentro de las nuevas estrategias que la RFEF está implementando en el periodo más reciente y que serán vitales para el futuro más próximo.

Quiero aprovechar estas líneas para mostrar públicamente todo mi reconocimiento a la figura de Maxi y mandar todo mi cariño a su familia. Estos últimos tres años, he afrontado una responsabilidad importante gracias a la confianza que depositó en mí el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, un gran líder y buen amigo al que estimo y admiro.

Ya me conocéis y sabéis que para mí, la humildad, el esfuerzo y el compromiso son valores innegociables. Ha sido un privilegio único ponerlos al servicio del fútbol español como presidente del Comité Nacional de Entrenadores. He desarrollado esta labor con rectitud, honradez y lealtad. Sigo estando a disposición de la RFEF y de su presidente para lo que requieran de mi persona, sin embargo, es momento de afrontar los nuevos retos del fútbol asturiano y lo hago lleno de ilusión, valentía y contando con el equipo de la RFFPA, al que conozco muy bien y que nos llevará con paso firme y seguro por el mejor camino. Deseo de todo corazón que el fútbol asturiano me dé su confianza y retornársela con trabajo, rigor y unidad, con el convencimiento de que conseguiremos todos los objetivos y retos que nos marquemos.