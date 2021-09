El equipo femenino del Club Bádminton Oviedo logró el bronce en la Copa Iberdrola, al perder en semifinales frente el gallego As Neves, que se proclamó campeón ante el Rinconada por 3-1. El Oviedo se adelantó gracias a la victoria por 3-0 en el dobles número 2 de Claudia Leal y Carlota Viejo ante María Alonso y Andrea Fernández. As Neves igualó con la victoria (3-1) en el dobles número 1 de Ana Setién y María Rodríguez ante Laura Álvarez y Lorena Uslé. En individual sub-17, Leyre Suberviola perdió con Sofía Álvarez por 3-1. El punto definitivo para As Neves lo consiguió Ania Setién en individual 2, al derrotar a Lorena Uslé por 3-1. El de ayer es el cuarto podio del Oviedo en las cuatro últimas ediciones de la Copa Iberdrola, cono dos oros y dos bronces.