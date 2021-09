Nacho Galán: “Las sensaciones con dos semanas de trabajo son positivas”

Galán está seguro de que “en cuanto la plantilla esté completa y haya más rotaciones vamos a ver un baloncesto muy intenso y con una velocidad endiablada que va a encantar a los espectadores”. El Círculo Gijón cuenta con una plantilla bastante renovada y con un juego exterior completamente nuevo con respecto a la pasada temporada, ya que solo continúa Greenaway de toda la rotación.

Al equipo le queda todavía tiempo antes de empezar la Liga, alrededor de tres semanas en las que el Círculo va a jugar más amistosos. “Este domingo tenemos en Torrelavega otro partido de preparación y la siguiente semana trataremos de jugar otro amistoso”, explica. El técnico del equipo gijonés está convencido de que van a estar “bien para empezar. Lo único que deseo es tener la plantilla al completo lo antes posible y que nos respeten las lesiones, no como la pasada temporada”, indica.

Uno de los hombres que todavía no se estrenó con el Círculo Gijón es Nacho Rodríguez, que llegó con problemas en una rodilla. El cuerpo técnico no quiere forzar su debut, según indica Nacho Galán: “Nacho Rodríguez se está recuperando bien, pero no queremos correr ningún riesgo porque para nosotros va a ser un jugador importante. Podría haber debutado en el torneo, pero preferimos que vaya cogiendo confianza y que la musculatura que rodea la rodilla se vaya afianzando para que cuando juegue lo haga con todas las garantías”. Nacho Rodríguez se presenta como una de las piezas fundamentales en el esquema del equipo gijonés tanto por su experiencia como por la polivalencia de su juego.

Quien todavía no se ha reincorporado al club es Greenaway, ya que sigue pendiente de completar los trámites para viajar a Gijón “él está listo para venir y eso puede ser en cualquier momento”, indica Galán. El estadounidense ya conoce el equipo y la categoría por lo que su adaptación será más rápida. El problema se suscitará si se retrasa mucho más su incorporación porque hay nuevos sistemas tácticos en el equipo. Además, habrá que ver en que estado físico se encuentra.

Los técnicos tienen que tomar una decisión sobre el base Cedric De Decker, que está a prueba y del que Galán destaca que “ha hecho un buen torneo, pero tiene cosas que pulir. No nos queremos precipitar en la decisión porque no seríamos justos si la decisión es rápida y es negativa. Pactamos dos semanas de prueba y las va a cumplir, pero ha demostrado que tiene un nivel bastante bueno. Lo que hay que ver si es lo que necesitamos en el equipo”. El jugador ofreció un buen rendimiento en los dos encuentros que jugó en el torneo “Villa de Gijón” en los que se mostró como un buen director de juego y tener mejores prestaciones ofensivas que defensivas. Una decisión que podría tomarse tras el amistoso de este fin de semana ante el Alega Cantabria, uno de los favoritos para el ascenso.

Nacho Galán no descarta otra incorporación más, aunque reconoce que “está complicada, estamos mirando el mercado, pero no tenemos prisa porque la Liga es muy larga y vamos a esperar a ver la plantilla al completo y comprobar en lo que necesitamos reforzar de cara a la temporada”.