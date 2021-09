“Para la gente del balonmano debería ser obligatorio participar en el clinic”

–¿Cuánto tiempo hace que no se celebra un clinic de estas características en Asturias?

–El último de alto nivel que se hizo en Asturias fue hace diez años, pero fue un clinic solo para entrenadores, en todo ese tiempo no se hizo algo semejante. Además, este es para todo el mundo, puedes coger las ponencias que más te gusten o te interesen y asistir, es la primera vez que se hace algo multidisciplinar y en el que pueden participar jugadores, dirigentes, entrenadores, árbitros e incluso aficionados al balonmano. Yo diría que para la gente del balonmano es obligatorio participar.

–¿Por qué dice lo de obligatorio participar?

–Estamos obligados a revitalizar continuamente nuestros deportes y el balonmano no es una excepción, constantemente. Tiene que haber este tipo de iniciativas lideradas por la Federación, por los clubes o por determinadas personas, y participar ahora es más obligado porque venimos de dos años en que la pandemia prácticamente ha paralizado el deporte. Se han perdido practicantes y hay que tratar de recuperarlos, y eso es algo que se está haciendo en muchos otros países. Hay que revitalizar el deporte de base para no perder más practicantes. Estamos todos los deportes en competencia y el que mejor lo haga saldrá ganando.

–¿En qué puede contribuir un clinic como este a esa revitalización?

–Creo que los jugadores son los que menos van a venir, pero todos los demás (entrenadores, directivos, árbitros...) somos los que nos tenemos que cargar las pilas para luego trasmitir la ilusión y los conocimientos a ellos. En Asturias, además, nos estamos quedando sin referentes en la élite. Los últimos han sido Jessica Alonso y Alberto y Raúl Entrerríos, y solo sigue Carlos Ruesga, que no tardara mucho en retirarse. Si los niños no tienen referentes, ¿a quién van querer parecerse? Por lo tanto, es urgente volver a crear alguna figura, chico o chica, que sirva de referente.

–Usted va a desarrollar una ponencia sobre cómo los cambios en las normativas influyen en el juego. Ponga un ejemplo.

–Creo que en mi ponencia no van a aprender mucho, pero va a ser muy entretenida porque les voy a recordar cómo se jugaba y cómo se juega ahora, y cómo detrás de esos cambios hay modificaciones reglamentarias. Por ejemplo, un cambio que puede parecer una tontería pero que revolucionó el juego fue cuando el portero, después de una invasión de área, puede sacar el balón sin tener que salir del área. Eso propició que empezase a haber contraataques letales. Otro cambio es el saque de centro tras un gol sin tener que esperar a que el otro equipo estuviera en su campo. Hoy en día se ha comprobado que tras encajar un gol se han marcado tantos en la otra portería en 3,5 segundos, y eso para el espectáculo es primordial. Que cuando haya que entrar a atender a un jugador no pueda volver a jugar en los tres siguientes ataques también ha influido notablemente. Hasta en el fútbol, que es el deporte al que más le cuesta hacer cambios, están estudiando hacerlos, como jugar 30 minutos de tiempo real y exclusiones de cinco minutos. El objetivo es que el espectador esté inmerso en el desarrollo del partido durante todo el tiempo y no como pasa en algunos deportes, que puede ir al bar a comprar un bocadillo y volver sin que se haya perdido nada.

–El balonmano cada vez se juega más rápido.

–¿Hemos llegado al límite de velocidad en el juego o todavía se puede jugar más rápido? ¿Dónde acaba el balonmano y empieza el correcalles? Son cosas que hay que mirar. No es lo mismo velocidad que ritmo, lo que hay que tratar es de mantener un alto ritmo de juego y para eso hay 16 jugadores, no puedes estar usando solo 8.

–¿Qué importancia le da a los entrenadores?

–Si quieres seguir teniendo referencias como hasta ahora son necesarios buenos entrenadores y trabajar mucho con los chicos, formarse más. Recuerdo que aquí se dan dos créditos de la Escuela de Entrenadores y también de la Universidad de Oviedo, son cosas que tienen que aprovechar. Los entrenadores son capitales, si no los hay es muy difícil que te salgan grandes jugadores. Todos los que salieron tuvieron de jóvenes grandes entrenadores. Me preocupa que los que están ahora trabajando con la base son los mismos que hace 25 años.

–El nivel de los ponentes también es importante.

–Tenemos dos entrenadores que vienen de participar en los Juegos Olímpicos como son Jorge Dueñas y Antonio Cartón, analistas de equipos como el Barcelona, como Anselmo Ruiz; se va a analizar cuál es el estado del balonmano femenino, se va a tratar qué se puede hacer para que el balonmano sea un deporte más inclusivo, estarán entrenadores como Alberto Suárez o Alfredo Rodríguez... Además, se van a presentar dos libros en un deporte en el que tenemos una bibliografía muy corta. Uno de ellos de Javier García Cuesta, que ha sido todo en el balonmano mundial, y el de Sendín sobre el origen del balonmano en Asturias. Charla por charla son todas interesantes. Son cosas que hay que aprovechar, espero que los árbitros se apunten porque como no lo hagan conmigo que no cuenten más para nada. Un defectos de los árbitros es que entienden mucho de reglas pero menos de balonmano y aquí pueden aprender muchas cosas.