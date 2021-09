Más derbis para el Avilés

Con bajas hoy en Ponteareas ante el Coruxo. Seis años después, el Real Avilés Industrial volverá a jugar hoy un partido de Liga regular fuera de Asturias. Será en Galicia, como en aquel lejano 17 de mayo de 2015, cuando una derrota en el estadio San Lázaro de Santiago de Compostela lo condenó a disputar una promoción de permanencia que le acabaría llevando a una larga travesía por Tercera División. Ahora, en la nueva Segunda RFEF, el equipo viajó ayer para enfrentarse hoy en Ponteareas al Coruxo, equipo que todavía no ha conseguido estrenar su casillero de puntos.

De cara a este partido, el entrenador avilesino, Chiqui de Paz facilitó ayer la relación de 18 convocados, en una lista en la que no están los lesionados Ródenas ni Pereira, a los que se unieron Guille Vázquez y Sergio García, que no se entrenaron en los últimos días por problemas físicos. Por otro lado, Cristian Moreno regresa a la convocatoria después de cumplir su partido de sanción por su expulsión ante el Llanera. También vuelve a la lista Iago Díaz, que tras jugar los últimos 15 minutos del primer partido de Liga, ante e l Marino, se lesionó en la final de la Copa Federación y no estuvo disponible en los dos últimos encuentros de los avilesinos, ante el Llanera y la Gimnástica Segoviana

Con las bajas de Ródenas, Guille Vázquez y Sergio García, Natalio se queda como única referencia en el ataque. El delantero es, junto con Prendes, Juanmi Carrión y Vidorreta, uno de los cuatro jugadores que ha disputado todos los minutos de liga, y además es el máximo goleador del equipo.