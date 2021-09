“Me encantaría seguir hasta final de temporada, creo que encajaré bien”

–¿Cómo surgió la opción de fichar por el OCB?

–Hace una semanas me enteré de que estaban buscando alguien para cerrar el puesto del base, un perfil más anotador, americano, y no lo estaban encontrando. El domingo se puso en contacto el club conmigo, hablé con Natxo (Lezkano) y le agradecí mucho su sinceridad. Ellos quieren seguir viendo el mercado, y nos hemos dado un mes para ver si los dos encajamos. Más adelante, ya veremos. Para mí es una oportunidad muy buena, creo que he encajado bien en los primeros entrenamientos.

–¿Cómo es que un jugador con su trayectoria se encontraba sin equipo?

–A mí también me ha extrañado estar sin equipo. Quizá este año último haya sido un pelín peor que el anterior, pero fui el máximo asistente de la liga durante bastante parte de la temporada. Es una competición que entiendo cómo funciona, y eso cuesta mucho. La mala campaña del Canoe me afectó, porque los bases tenemos una responsabilidad. Todo esto me ha puesto los pies en el suelo. Las ofertas que me llegaban no las veía muy coherentes y decidí esperar. Ahora estoy contento de haber tomado esa decisión porque el Oviedo es un club histórico en la liga y creo que puedo encajar muy bien. Tienen una manera seria de hacer las cosas, muy familiar, y yo también. En cuanto al juego, creo que me voy a adaptar rápido porque juego con mucho movimiento, como ha sido característica del equipo.

–¿Confía en seguir hasta final de temporada?

–A mí, sinceramente, me encantaría. No conocía el club personalmente, aunque había jugado contra ellos, en Pumarín, y la verdad es que me tratan muy bien, me siento muy a gusto. En referencia a otros sitios, me gusta mucho la seriedad con la que hacen ciertas cosas.

–¿Qué le pide Lezkano?

–Me conoce y sabe qué puedo aportar. Desde la dirección les puedo dar otro tipo de experiencia en la liga. Ahí está mi mayor fuerte, intentando dar el ritmo con el que quiere jugar y que el equipo siga la dinámica: mucho juego en transición, muy dinámico. Creo que ahí me voy a sentir cómodo.

–¿Qué papel cree que puede desempeñar el equipo en la competición esta temporada?

–Creo que el año pasado tuvieron muy buen año, y eso que juntar un grupo así, con tantos extranjeros novatos, es muy difícil. Han mantenido a bastantes jugadores y van por el mismo estilo, quieren seguir en esa dinámica. Eso a veces es complicado, pero habrá que hacer todo lo posible mantener las expectativas.

–¿Cómo es jugar en Pumarín para un visitante?

–En el primer entrenamiento hablaba con el entrenador ayudante y le decía que me había sorprendido verlo sin gradas, parecía mucho más grande. Siempre lo he visto como un pabellón que aprieta mucho, con la gente más cerquita. Es un sitio donde siempre te apuntas para ir a jugar. El ambiente va a ser bueno y eso motiva.

–¿Cómo ha visto la evolución de la Oro en las últimas temporadas?

–Creo que por la situación que hemos pasado ha bajado mucho económicamente, pero sigue siendo de las mejores ligas que hay en Europa. Hay una buena mezcla de jugadores con mucha experiencia con otros nuevos que tienen que dar el relevo, especialmente en equipos con menos presupuesto.

