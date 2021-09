La goleadora casual

“A mí los goles no son lo que más me llama la atención, es cierto que hay una clasificación de goleadoras, pero no me fijo en ella. He pinchado en aspectos defensivos en los que no quiero ni debo estar pinchando. Me centro en esas cosas. ¿Los goles son importantes? Claro, te hacen ganar los partidos, pero esos goles derivan de jugadas de compañeras, tú lo que haces es finalizar y no me gusta centrarme en esas cosas. El balonmano es mucho más complejo que eso, quiero ir a más y eso no significa marcar más goles sino sentirse a gusto con una. Hay trabajo por delante que hacer”. Lorena volverá a ser importante esta tarde (20 horas) en la cancha del Porriño, donde el equipo gijonés tendrá complicado sacar algo positivo porque las gallegas se han reforzado bien y parece que esta temporada tienen una plantilla más larga y compensada que la pasada. Para Zarco, “Porriño es un equipo muy peleón, con una central que dirige muy bien y es muy peligrosa. Hay que tratar de dominar nosotras el juego sin importar que rival tenemos enfrente. Creo que somos un equipo con muchas buenas jugadoras y un gran grupo para poder plantar cara a cualquiera”.

Los dos equipos llegan empatados a puntos. El Unicaja Banco Gijón ganó en Tenerife a La Salud y perdió en casa ante el Aula Valladolid, mientras que el Porriño se impuso en la primera jornada al Zuazo y cayó en la segunda ante Atlético Guardés. Si en las filas gijonesas Lorena Zarco es la máxima goleadora con 16 tantos, en las del Porriño lo es Micaela Casasola, con uno menos.

Ambos equipos se enfrentan tras encajar una derrota. En la que sufrió el Unicaja Banco Gijón, Lorena Zarco analiza que “lo que nos hizo flojear fueron los diez o quince primeros minutos, nos hicieron ir a remolque y eso te afecta tanto a nivel mental como físico. La victoria en Tenerife y la derrota en casa nos hace ver qué aspectos tenemos que mejorar”. Para la entrenadora, Cristina Cabeza, fueron clave en la derrota “las 17 pérdidas no forzadas de balón, y cuando a un equipo como el Aula le regalas 17 balones ten por seguro que por lo menos 10 acaban en gol”.

Tras dos meses con su nuevo equipo, Lorena está encantada de haber aceptado la oferta del club gijonés. “La acogida fue brutal, a día de hoy ya estamos conectando mucho mejor porque hubo bastantes cambios, en especial en la primera línea. Cristina es genial porque busca trabajos que nos haga sentir cómodas a todas, siempre está buscando remedios”.