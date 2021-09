“No es un tramo especialmente peligroso”, dicen los pilotos que corrieron el Rallye de Llanes

El mundo del motor, impactado por el fallecimiento de Jaime Gil y Diego Calvo, piloto y copiloto cántabros, en el Rally de Llanes, busca respuestas al trágico suceso que ha conmocionado al oriente asturiano. Varios pilotos no se explican lo sucedido ayer y aseguran que la zona no es muy peligrosa. “Es una situación muy complicada y sentimos un dolor inmenso. Los pilotos conocemos los riesgos a los que exponemos, pero nunca imaginas que pueda pasar algo así. Por respeto a la familia no podíamos continuar corriendo”, valoró José Antonio Suárez, “Cohete”, piloto asturiano de Recalvi, que aseguró que la zona de fatal siniestro no es “especialmente peligrosa, sino más bien un tramo más”.

La descripción que hace “Cohete” del lugar del accidente, en la carretera AS-260, coincide con la opinión del resto de pilotos y jefes de equipo consultados. Todos aseguran que no se trata de un tramo complicado y que la posible endeblez del vehículo de los cántabros pudo ser determinante en el fatal desenlace. Eso piensa al menos Chema Rodríguez, jefe del equipo Recalvi, muy contundente con lo sucedido. “Lo que ha pasado es terrible y solo podemos mandar fuerza a la familia. Los que organizamos rallies y muchas veces no dejamos salir a algún coche porque no reúne garantías de seguridad, tenemos que aguantar quejas, y al final lo que hacemos es guardar vidas. Un coche como el de estos chicos no puede estar corriendo un rally. Son cosas que no deberían pasar. El golpe no es tan fuerte”, asegura Rodríguez, presente ayer en la prueba. “Sentimos una pesadumbre total al enterarnos de lo sucedido. Los cinco primeros clasificados se reunieron y rápidamente tomamos la decisión de no continuar”.

Vicente Cabanes, presidente de los comisarios deportivos, fue uno de los responsables de suspender ayer el Rally de Llanes. “Nunca te esperas que suceda algo así en una carrera. Poco antes del choque, un Mercedes impactó en la zona exacta del accidente y dejó descubierto el guardarraíl. Yo estaba en dirección de carrera y temí lo peor. Entre todos decidimos que lo mejor era parar el rally”.

Iván Ares, piloto gallego y ganador del Rally de Llanes, se mostró muy afectado por lo sucedido. “Estuve con la familia y todavía estamos asimilando lo sucedido. El resto de pilotos nos unimos al dolor de la familia de los fallecidos”, explicó Ares. “La zona no es especialmente peligrosa, no entendemos lo que ha pasado”, recalcó.

Óscar Palacio, piloto asturiano del equipo Recalvi, se enteró del fallecimiento de los pilotos cántabros al salir de un reagrupamiento. “Son situaciones que nunca esperas vivir, aunque correr un rally siempre tiene cierto riesgo. Cuando me enteré no me lo podía creer. No conocía a los pilotos, al parecer llevaban poco tiempo corriendo”, aseguró Palacio. “Nada más conocerse la noticia los pilotos nos reunimos y paralizamos todo. Cuando sucede algo tan trágico lo deportivo pasa a un segundo plano. No fue un accidente espectacular y además la zona no es muy peligrosa. La clave creo que fue el tipo de coche que llevaban”.

Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEA), quiso mandar un mensaje de condolencia por el fallecimiento de los automovilistas. “Queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias a los allegados de Jaime y Diego. La gran familia del automovilismo español los tendrá siempre en su memoria. Descansen en paz”.

También se sumó al dolor de la familia de los fallecidos Eugene Sullivan, director de competición de Hyundai. “Toda la ilusión y propósito de un fin de semana para recordar se transforma en dolor cuando la tragedia nos alcanza. En este deporte el riesgo está presente y en ocasiones nos sorprende de forma inesperada”, lamentó Sullivan, que envió su “más sincero pésame a las familia y allegados” de los fallecidos.

Javier Arenas, jefe de prensa de Skoda España, aseguró que “accidentes como el de hoy nos recuerdan el riesgo de las carreras. Es una desgracia y estamos todos consternados. Hay que hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir”.