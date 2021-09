Así fue la jornada 5 de la Tercera División asturiana: crónicas, resultados y puntuaciones

Cambios: Rubio (0) por Menen, min. 55. Rivas (s. c.) por Álex, min. 73. David (s. c.) por Guille, min. 79.

Cambios: Richi (1) por Laine, Arturo (2) por Alberto y Cristofer (3) por Laria, min. 46. Álvaro (1) por Adrián Díaz, min. 73. Julián (s. c.) por Dosal, min. 80.

Después de jugar entre semana, el Llanes se tomó la primera mitad ante el Roces como de calentamiento para, tras el descanso y con triple cambio incluido, arrollar a un Roces inocente e impotente que pudo recibir un correctivo aún mayor. Como los locales no comparecieron de inicio, tuvo que ser Gabri quien salvara los muebles sacando un mano a mano a Guille, que trajo de cabeza a la zaga local toda la primera parte. Entre bostezos continuó el encuentro hasta que un pase en profundidad de Alberto lo recogió Ariel, que fue derribado por Nico. El penalti lo convirtió el propio delantero verdiblanco, pero la ventaja duró poco, pues Guille le puso en bandeja el empate a Javi, que no perdonó.

Los cambios activaron al Llanes, sobre todo Cristofer, que intervino en tres goles: en el 2-1, en el chut previo al gol de Pablo Prieto; en el 3-1, dando el pase de gol a Arturo, y en el 4-1 al aprovechar un servicio del propio Arturo para sentenciar de vaselina. La atracción final fue la gran ovación para Dosal, que deja el Llanes por motivos personales.

El Vetusta mantiene el liderato al derrotar al Lealtad por la mínima, en un partido que dominó con claridad, creando además claras ocasiones para haber obtenido una victoria más holgada. Sin embargo, el partido pudo cambiar de rumbo pasado el primer cuarto de hora, con un penalti a favor del Lealtad, por un derribo de Yayo a Ivanchu, que lanzado por José Luis fue detenido por Marco.

Dos minutos después, el Vetusta consiguió adelantarse en el marcador. Un mal control por parte de Rafa Felgueroso fue aprovechado por Eloy Ordóñez para batir de disparo raso a Javi Porrón.

A partir del gol, el juego se igualó, sin que ninguno de los dos equipos consiguiese crear claras ocasiones ante la portería rival.

La segunda parte comenzó con el segundo gol del Vetusta. Una internada por banda de Pablo Menéndez fue cabeceada, libre de marca, por el goleador Javi Cueto, encarrilando el partido para los locales. Con dos goles en contra, el Lealtad se fue arriba para recortar distancias, lo que provocó claras jugadas de contraataque por parte de los locales.

Ya en el tiempo de prolongación, los maliayos lograron recortar distancias, con un gol de Álvaro Viña, que ponía el definitivo 2-1 en el marcador.

Mucho balón para los rojiblancos, pero poca diversión. El_Sporting B dejó escapar la victoria ante el Colunga en un partido de dominio y suficientes ocasiones para que los tres puntos se quedaran en Mareo. Oyón, Somolinos, Trabanco y Lucas protagonizaron algunas de las más claras ante un rival al que el empate le supo a oro. Los de Arniella siguen sin ganar, pero sumaron en buena medida por la gran actuación de sus dos centrales: Dominique y Davis.

Los primeros cuatro minutos resumieron el partido: Tejón y Somolinos perdonaron el primero y el Sporting B se presentó embotellando al Colunga en su área. El resto del encuentro fue casi una repetición de lo mismo, con distintos protagonistas. El Colunga tuvo la habilidad de salir vivo mediante un buen ejercicio defensivo que permitió enfriar el buen arranque local. Por momentos, incluso convirtió en aburrido el dominio de los de Sergio Sánchez.

Entre balones llovidos al área desde las bandas, con César intentando a la desesperada colar el pase definitivo, el Sporting B echó de menos la figura de Álvaro Santamaría, experto en cazar ese tipo de balones. El delantero, lesionado, compartió desde la grada la desesperación de sus compañeros. La entrada de Trabanco en la segunda parte añadió gasolina, pero el canterano tampoco acertó para un Sporting B con genio, pero sin puño.

Cambios: Baba (3) por Borja, min. 73. Juan Pablo (2) por Naya, min. 73. Ofón (s. c.) por Riki Navarro, min. 85.

Cambios: Edel (1) por Varela, min. 66. Dhruv (1) por Rabii, min. 74. Pelayo Menéndez (s. c.) por Joan y Moha (s.c) por Nelson.

En un partido con festival de goles, el Covadonga logró los tres puntos en el último minuto del partido, con un tanto de Naredo de falta directa. El encuentro fue muy disputado y con alternativas en el marcador. El Langreo, que causó muy buena impresión, se puso por delante en el marcador por dos veces, aprovechando los errores garrafales de la defensa local, pero los langreanos acabaron cayendo en el último minuto, en un partido en el que merecieron más.

El Covadonga se adelantó pronto en el marcador, pero los langreanos le dieron la vuelta al partido, poniéndose por delante en dos ocasiones, la segunda de ellas en el inicio de la segunda mitad, con un gol de Manu Blanco en propia puerta,

El Covadonga intentó lograr el empate, con más corazón que cabeza, pero en el tramo final los locales acertaron. Primero con el gol de Javi Álvarez, en el segundo palo, tras un centro de José Santullano y ya en el último minuto, los locales iban a culminar la remontada tras una falta directa sacada por Naredo que sorprendió a Pelayo estableciendo el 4-3 que iba a ser definitivo.

Lenense: Iván Torres (2);_Julio (2), Pedro Cejudo (2), Carlos Díaz (2), Luismi (2), Madou (3), Jorge Fidalgo (1), Pablo Sánchez (2), Álvaro (1), Berto Arias (3) y Pibe (3).

Cambios: Campillo (2) por Álvaro, min. 46. Ryduan Palermo (s. c.) por Jorge Fidalgo, min. 80. Carlos Blanco (s. c.) por Madou, min. 80.

Tuilla: Javi Torres (2), Quintín (1), Hugo (1), Pablo Prendes (2), Acerete (1), Nico Arce (2), Wilmer (1), Jandro (1), Cris (1), Luis del Río (2) y Santi Otero (1).

Cambios: Gonzalo (1) por Jandro, min. 60. Pablo (1) por Luis del Río, min. 75. Álex (s. c.) por Wilmer, min. 84. Gulín (s. c.) por Cris, min. 84. Beni (s. c.) por Hugo, min. 84.

Goles: 0-1, min. 5:_Nico Arce. 1-1, min. 63: Pibe.

Árbitro: Aspra Fernández (Delegación de Oriente). Amonestó, por el Lenense, a Julio, Carlos Díaz, Madou y Pablo Sánchez.

El Sotón: Unos 150 espectadores.