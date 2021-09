El L´Entregu enlaza tres triunfos: “Lo primero es librar el descenso”

El técnico cumple su primera temporada en L’Entregu, equipo al que llegó después de su paso por el Titánico. El técnico es enfermero en la UVI del HUCA. Adrián González (Oviedo, 16 de marzo de 1983) compagina su profesión con el fútbol, un deporte en el que empezó como jugador. Estuvo en las categorías inferiores del Loyola y pasó por el Astur y el Covadonga antes de retirarse en el Vallobín regional, con 26 años. Como entrenador se inició en las categorías inferiores del Loyola, pasando luego por el Vallobín, Colloto y Madalena Morcín, con el que logró el ascenso a Tercera División, al igual que hizo con el Titánico, en el que estuvo dos temporadas y logró el ascenso a Tercera.

L’ Entregu consiguió el domingo ante el Caudal su tercera victoria consecutiva, lo que le ha permitido meterse en los puestos de privilegio de la clasificación. Tras un mal comienzo, en el que perdió los dos primeros partidos, ante el Llanes y el Sporting B, el conjunto que entrena Adrián González ha enlazado una racha que solo igualan los dos primeros clasificados, el Vetusta y el Llanes.

El técnico cumple su primera temporada en L’Entregu, equipo al que llegó después de su paso por el Titánico. El técnico es enfermero en la UVI del HUCA. Adrián González (Oviedo, 16 de marzo de 1983) compagina su profesión con el fútbol, un deporte en el que empezó como jugador. Estuvo en las categorías inferiores del Loyola y pasó por el Astur y el Covadonga antes de retirarse en el Vallobín regional, con 26 años. Como entrenador se inició en las categorías inferiores del Loyola, pasando luego por el Vallobín, Colloto y Madalena Morcín, con el que logró el ascenso a Tercera División, al igual que hizo con el Titánico, en el que estuvo dos temporadas y logró el ascenso a Tercera.

“La verdad es que después de comenzar la Liga con dos malos resultados, encadenar tres victorias da mucha confianza y moral al equipo y no es fácil lograrlo en una competición con el nivel que este año tiene la categoría”, señala Adrián González, que precisa: “Estábamos tranquilos porque las sensaciones del equipo eran buenas y era cuestión de tiempo que llegaran los buenos resultados. Somos un equipo que ha sufrido una gran renovación y lo normal es que en estas primeras jornadas estuviésemos más dubitativos, pero el equipo transmitía buenas sensaciones”.

Con respecto al partido del pasado domingo ante el Caudal, Adrián González señaló que “fue un encuentro en el que nos salió todo y a ellos nada. Entramos al partido con intensidad y a los 20 minutos ya habíamos marcado y eso el Caudal lo acusó, y más teniendo en cuenta que tiene a casi todos sus delanteros lesionados”. A pesar de todo, Adrián reconoce que “teníamos ganas de ganar a uno de los rivales fuertes de la categoría. Además, la victoria nos permite enlazar tres partidos consecutivos y situarnos en la zona noble de la clasificación. Sabemos que por nuestro presupuesto nuestro sitio es la zona media-alta, pero estamos en una temporada muy complicada en la que el primer objetivo será librar las plazas de descenso, que no sabemos cuántas van a ser”.