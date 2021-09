Nacho Cabo: “El Caudal estará al final en el sitio que le corresponde”

El Caudal no ha tenido el comienzo de liga esperado. Una sola victoria en cinco partidos deja a los del Hermanos Antuña en la zona media-baja de la clasificación, lejos de los puestos a los que aspira el club. En ese mal inicio han influido de manera directa los lesionados que acumula el equipo mierense en la delantera, como son los casos de Cristian, Borja Navarro y Manu Secades.

A pesar de ello, el técnico del equipo mierense, Nacho Cabo, no quiere poner ningún tipo de excusas. “Las disculpas son de pobres. La realidad es que tenemos que tratar de ser competitivos con lo que tenemos, el Caudal no puede escudarse en excusas para justificar los malos resultados”. Nacho Cabo asegura que la imagen del equipo en el partido del pasado domingo ante L’Entregu “no fue la adecuada. No estuvimos bien y lo que toca ahora es reponerse y pensar ya en el próximo partido ante el Llanes”. En ese sentido, el técnico gijonés añade: “Tenemos que marcarnos objetivos a corto plazo y centrarnos en el día a día. Hemos de conseguir ser competitivos como equipo porque creo que tenemos mucho margen para crecer”.

El único partido que ganó el Caudal fue en la segunda jornada ante el líder, el Vetusta. “Estamos capacitados para plantarle cara a cualquier equipo. No es lógico lo que nos está pasando. Tenemos que centrarnos, ordenar las ideas y confiar en nosotros mismos, es la única manera de revertir esta situación”, subraya el técnico.

Nacho Cabo reconoce que está más preocupado por la influencia que pueda tener este mal comienzo en todo lo que rodea al club. “Estoy más preocupado por la afición, por el club, por el presidente y los directivos, que por no haber ganado nada más que un partido. Me gustaría haber conseguido cinco victorias, pero no fue así y hay que afrontar la situación con un profundo análisis”, precisa.

A pesar de todo, el entrenador se muestra convencido de que al final de temporada “el Caudal estará en el sitio que se merece. Lo que está claro es que los equipos que vemos ahora no serán los mismos en junio. Ahora, lo que toca es centrarse en el trabajo diario para corregir los errores”.