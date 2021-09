Mili Carrera ya entrena con el Telecable Gijón, al que se incorporó ayer. La argentina debutará este fin de semana con su nuevo equipo en el Torneo de la Manzana que organiza el club gijonés.

La jugadora, en su presentación, agradeció “la oportunidad que se me da” y garantizó “dar lo mejor de mí y que sea lo mejor para todos”. Mili reconoció que “siempre ha sido mi sueño venir a jugar a España. Aquí me han recibido muy bien”. La jugadora desveló que “mi técnico de allá se comunicó con los de acá para recomendarme, me llamaron y todo fue muy rápido, Estoy muy contenta, vengo a dar lo mejor y a aprender mucho”.

Carrera confía en “una rápida aclimatación, aunque hay bastantes cambios con respecto a Argentina. En el hockey patines intentamos copiar muchas cosas de acá porque la liga es muy buena, espero adaptarme rápido”, indicó. Mili compartió equipo con Luchi Agudo, quien durante varias temporadas militara en el club gijonés. “Hablé con Luchi y con Julieta Fernández, las dos estuvieron jugando aquí. Me hicieron muchas recomendaciones, vengo dispuesta a aprender”.

“Aportar todo para que el Telecable siga ganando títulos” es el objetivo que se marca la jugadora, que está luchando por formar parte de la selección argentina para el próximo Campeonato del Mundo. De hecho, su decisión de venir a España tiene mucho que ver con sus ganas de mejorar para poder ser una de las elegidas para el equipo nacional.

El Torneo de la Manzana será este fin de semana la primera oportunidad que tendrán los aficionados para verla en acción, así como también a la portera chilena Fernanda Hidalgo.