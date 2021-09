Las nuevas pilas del Unicaja Banco Oviedo

El rol dentro del equipo.

–Mathieu Kamba (M.K.): El entrenador me pide que proporcione energía en defensa y que anote lo más fácil que pueda. Quiere que sea un líder en la cancha.

–Sean McDonnell (S.M.): El equipo me pide que juegue duro y al estilo que ellos quieren: rápido, con defensa agresiva, jugar colectivamente.

Cómo sustituir a dos referencias como Brown y a Norelia.

–M.K.: Brown es muy buen jugador, pero creo que puedo jugar en otra dimensión: ser más agresivo en defensa, ir fuerte al rebote, ayudar a los grandes en los cambios defensivos... puedo anotar de varias maneras. Creo que soy un poco más completo.

–S.M.: Obviamente, no soy tan grande, tan alto ni tan atlético como Norelia, pero creo que puedo hacer un montón de cosas diferentes y hacerlas bien.

Cómo de clave será la conexión con los aficionados.

–M.K.: Espero que nos otorguen energía, que los tengamos contentos y que eso nos dé aún más energía.

–S.M.: Creo que los aficionados valoran que el equipo juegue duro, que defienda, rebotee, fuerce faltas en ataque, juegue al contragolpe... En el partido de pretemporada contra el Valladolid ya me pareció que les gustaba esa energía.

La importancia de la defensa.

–M.K.: Esta liga va de la defensa. Hay un montón de equipos que pueden anotar, pero suele ganar el que defiende mejor.

–S.M.: Natxo es un entrenador de mentalidad defensiva, quiere jugar lo más duro posible. Este año creo que podemos hacer más cambios en defensa porque hay jugadores muy versátiles, que pueden defender varias posiciones.

Las opciones de play-off.

–M.K.: Creo que podemos entrar si jugamos duro. Hay un par de equipos por encima por presupuesto, pero los demás estamos muy igualados y todo va a depender de quién juegue más duro cada noche. Espero que seamos nosotros.

–S.M.: Vamos a tener opciones de ganar todos los partidos si somos fieles a nuestro estilo y jugamos duro. Sinceramente, creo que podemos sorprender.

El ambiente en la plantilla.

–M.K.: Todo va muy bien. Todo el mundo habla inglés, los entrenamientos son entretenidos. ¿El más divertido? Con Hervé te tienes que reír porque se pasa el día bailando, con lo grande que es.

–S.M.: Cuando llevas jugando varios años en España, siempre eres amigo del amigo de alguien. Está siendo muy fácil y todo el mundo es súper majo.

La vuelta al sistema de competición de todos contra todos.

–M.K.: Creo que es bueno que te puedas comparar con todos los equipos, la temporada pasada se hizo muy larga.

–S.M.: Me alegro de que se haya vuelto al viejo formato. Hay más partidos y está mucho más claro si todo el mundo está en el mismo ranking.

La posibilidad de que Marc Gasol juegue en Oro.

–M.K.: Es un gran baloncestista, pero cuando entras en la pista eres uno más. No le tenemos miedo, trataremos de derrotarle cueste lo que cueste.

–S.M.: La temporada pasada era un jugador de la NBA y este año puede ser de LEB Oro. Obviamente, ha tenido una gran carrera y es una leyenda en el baloncesto español, pero cuando entras en la pista todo eso se olvida. En cualquier caso, sería muy bueno para la liga. Tener esos nombres, Marc Gasol, Estudiantes, solo puede ayudar a la competición.

Cómo vivieron la pandemia.

–M.K.: Cuando estaba en Coruña, en marzo me puse muy enfermo. Tenía todos los síntomas: no podía respirar, casi no podía ni andar, estaba muy débil. El pasado mes de junio me vacuné, pero en agosto lo volví a pasar de nuevo. Para mí fue duro porque estabas en forma y de repente tu cuerpo se hundía. Trabajé mucho para volver y me sucedió otra vez. Sólo duró cinco días, pero todavía me siento flojo, no estoy al cien por cien. Para mí la pandemia ha sido muy real, no sé por qué hay alguna gente empeñada en decir que no lo es. Así que trato de hacer lo que hay que hacer para mantener sanos a mis compañeros.

–S.M.: Cuando me llegó la oferta de Palma era una gran oportunidad de jugar en Oro. Yo celebraba el paso adelante en mi carrera mientras el mundo estaba en mitad de la pandemia. Solo iba a entrenar, a la tienda y a casa, pero al final uno de los entrenadores me lo pegó y estuve 27 o 28 días sin salir de casa, eso es duro. Como dijo Mathieu, la vuelta es difícil porque tardas mucho en recuperar y jugué casi sin entrenar. Me vacuné tan pronto llegué a casa. Me alegro de que España tenga el porcentaje más alto de vacunación de Europa y de que la gente aquí respete las normas y haga lo que hay que hacer para recuperar la normalidad cuanto antes, que se lo tome en serio.

Último ensayo, ante el Ponferrada

El Unicaja Banco Oviedo Baloncesto realizará hoy el ensayo general antes del inicio de la competición, fijado en su caso para el viernes 8 de octubre en la pista del Lucentum Alicante. No será, sin embargo, una prueba tan exigente como la prevista inicialmente, ya que el Coruña renunció a desplazarse por padecer demasiadas lesiones y su puesto ha sido ocupado por el Baloncesto Ciudad de Ponferrada de LEB Plata. Exequipo de Sean McDonnell, uno de los fichajes del OCB. El choque se disputará a partir de las 20 horas en el polideportivo de Pumarín. Mientras avanza a buen ritmo la campaña de abonos, el club se alegra de la nueva relajación de los aforos, aunque el presidente, Fernando Villabella, matiza: “Nos afecta más que haya que respetar un asiento de distancia entre no convivientes que la restricción de aforo en sí, no sé qué aplicación práctica puede tener para nosotros. Pero es bueno que avance todo en el camino de la normalidad”.