Muchas tablas: así le va a la surfera invidente Carmen López

Carmen López asegura que el apoyo de su entrenador, y también seleccionador nacional, Lucas García, le ha ayudado a sobrellevar tantos meses de inactividad e incertidumbre. “Gracias a Lucas no he parado de mejorar. Estoy supercontenta de los avances, pero queda mucho por hacer porque tres años no son nada”, dice la asturiana en referencia su tardío comienzo en el surf.

A Carmen López le ilusiona volver a vivir el ambiente del mundial, el tercero ya de su carrera, tras el cuarto puesto de 2019 y el oro de 2020: “Lucas tiene muchísimo que enseñarme hasta diciembre, pero también aprendo con las experiencias con otros surfistas. Nos llevamos muy bien y la convivencia en la selección es muy buena. Son muchos días juntos y todos intentamos ayudarnos para suplir nuestras discapacidades”. Al margen de seguir entrenando en Salinas, López redoblará sus esfuerzos para conseguir patrocinadores que le ayuden a continuar disfrutando de su pasión.