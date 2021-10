Álex Rivas: “Quiero demostrar que puedo ser importante en esta Liga”

Álex Rivas llegó al Círculo Gijón para apuntalar el juego exterior del equipo gijonés. El escolta llega procedente del Breogán y dispuesto a “demostrar que puedo ser un jugador importante en el equipo y en la Liga”. Álex está muy satisfecho con el ambiente que se encontró en el Círculo: “Desde el primer día conectamos muy bien y eso puede ser clave. Tenemos grandes jugadores como pueden ser Javi Lucas o Anthony Liboria, por mencionar alguno, pero lo importante es esa complicidad y que se refleje en la cancha e ir a más. Llevamos un mes de pretemporada y Nacho y Guillermo nos están ayudando a coger el ritmo que quieren para la Liga y a mejorar en los detalles que al final serán decisivos en una Liga tan dura como la que se presenta”.

El jugador considera que tiene “capacidad para anotar”, pero asegura que “no es algo que me preocupe, si en un partido tengo que anotar 40 puntos muy bien, pero si en otro acabo con cero pero también ganamos, pues también muy bien. No va haber protagonismos”. Por eso destaca la importancia del juego de equipo, “salvo muy pocas excepciones, en las ligas actuales el nivel físico es muy grande en todas las categorías, pero un equipo que aspire a lo máximo no puede depender de uno o dos jugadores”.