La prevención entra en juego

La primera edición del Clinic Handball Coach, que tendrá lugar en Gijón entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, destaca por abordar múltiples facetas del balonmano. Entre ellas, las lesiones. Sobre ellas habrá una mesa redonda moderada por el fisioterapeuta César Castaño y en la que participarán otros dos fisioterapeutas, Javier Ancizu, quien también fuera jugador de Asobal durante muchas temporadas, y Jorge Suárez, quien actualmente colabora con la Federación Eslovaca de Balonmano.

Suárez destaca la importancia del clinic: “Va a ser el primero presencial de balonmano que se hace en España desde la pandemia. Además, en Asturias hacía mucho tiempo que no se celebraba uno de estas características. Es importante no solo para la gente del balonmano en Asturias, sino en España porque podemos volver a juntarnos después de muchos meses y hablar sobre este deporte, que es donde se aprende”. El fisio asturiano desvela que “en balonmano la lesión más común es en el tobillo y la segunda en la rodilla y éstas generalmente suelen ser bastante graves. Los esguinces de tobillos y de rodilla suelen ser comunes en muchos deportes. ¿Qué tienen de especial en el balonmano? Pues que las de rodilla suelen ser muy graves. Hay una especie de pandemia de roturas de ligamentos en el balonmano incluso en jugadores muy jóvenes”. Y pone un ejemplo: “En La Calzada la pasada temporada tuvieron tres de estas lesiones. Además, se juntó que la mujer tiene entre cinco y siete veces más posibilidades que el hombre de tener una lesión de rodilla”. Un dato que llama la atención, pero para el que “hay varas razones: factores anatómicos, neuromusculares, biomecánico u hormonales. Por ejemplo, durante la fase del ciclo menstrual tienen picos de mayor riesgo de sufrir este tipo de lesión”.

Jorge Suárez reconoce que “no estamos consiguiendo reducir ese tipo de lesiones. Los protocolos de reducción de riesgos existen, pero hay que aplicarlos y aunque sigue habiendo mucha investigación no conseguimos atajar este problema. También hay que valorar otros factores como, por ejemplo, la exigencia del deporte profesional o que en el amateur no se le puede dedicar el tiempo necesario porque hay que estudiar o trabajar a la vez que se hace deporte”.

Por su parte, Javier Ancizu también pone de relieve la importancia del clinic: “El balonmano es desde hace muchos años un deporte muy practicado en España. Pero por la crisis económica muchos jugadores y entrenadores se han marchado fuera. Hay que seguir trabajando desde la base tanto con los jugadores como con los entrenadores para que vuelva a resurgir en España, por eso ideas como las de este clinic son muy importantes”. Ancizu también destaca la faceta multidisciplinar: “La riqueza del deporte es que no solo están implicados los jugadores o los entrenadores, sino que hay muchos más factores como médicos, fisios, psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos... El deporte ya engloba a una gran cantidad de profesiones y por eso es importante que el público en general las conozca e incluso que la misma gente del balonmano sepa bien lo que hace el resto”.

Si Jorge Suárez es más especialista en lesiones de rodilla, Javier Ancizu lo es en las de hombro y sobre ese aspecto hará hincapié en su intervención. “En el balonmano, por como es el deporte, el hombro está muy involucrado. Aparte es la articulación más móvil del cuerpo y eso provoca bastantes lesiones. Voy a hablar de prevención y lo que quiero destacar no es tanto en el deporte de alto nivel como en el deporte base. Todos tenemos que entender la importancia de educar en la prevención porque va a ayudar al deportista en el futuro. A nivel élite tengo mucha experiencia porque como jugador tuve bastantes lesiones en los hombros, pero también desde el punto de vista de fisio para que desde pequeños enfoquemos la prevención como tiene que ser”. Ancizu profundizará especialmente en que al ser el balonmano un deporte de mucho contacto: “Hay factores externos que no dependen del propio jugador. De lo que voy a hablar es de esos factores internos que sí podemos trabajar para prevenir las lesiones que no son traumáticas”.