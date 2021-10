Vidorreta: “El primer objetivo del Avilés es asegurar la permanencia”

El Avilés recibirá el domingo (17 horas) al Unión Adarve, líder de la categoría y uno de los equipos junto con el conjunto avilesino que no conoce la derrota en este inicio de temporada. Los avilesinos afrontan el choque con las bajas confirmadas de Guille Vázquez, Ródenas y Pereira, mientras que Chiqui de Paz recupera a Sergio García, ausente en el último partido ante el Coruxo por molestias físicas.

En el partido ante el equipo gallego, Chiqui de Paz dio entrada en los últimos minutos a Adri Gómez, con lo que todos los jugadores de la plantilla han debutado ya en la competición de Liga. Los tres que han jugado todos los minutos de la Liga son Prendes, Natalio y Vidorreta. El centrocampista soriano es uno de los jugadores que se incorporó esta temporada al conjunto avilesino, procedente del Tarazona, equipo de Segunda B. Formado en las categorías inferiores del Numancia, equipo con el que llegó a jugar seis partidos en Segunda División en la temporada 2018-19, Vidorreta reconoce que “estamos teniendo un buen comienzo de temporada. Somos de los pocos equipos que todavía no conoce la derrota y tenemos que tratar de seguir en esa línea”.

El centrocampista señala que “el equipo ha sufrido una gran renovación, con muchos jugadores nuevos y cuesta un tiempo acoplarse. Los resultados indican que el trabajo que se está realizando es bueno y tenemos que mantener esa línea”. A pesar de todo, Vidorreta advierte que “aún es pronto para sacar conclusiones. La Liga es muy larga y todavía no se puede saber dónde estará cada equipo en el tramo decisivo de la temporada, teniendo en cuenta, además, que es una categoría muy igualada. Lo vimos el domingo ante un equipo como el Coruxo, un equipo que todavía no había conseguido sumar un punto y nos puso las cosas muy difíciles”.

Vidorreta asegura sentirse muy satisfecho de haber aceptado la propuesta del Avilés, a pesar de haber tenido otras ofertas. “Estoy muy contento aquí, me han acogido muy bien. Me decidí por el Avilés por el proyecto que me presentaron y eso para un jugador es muy importante”. Vidorreta, que ya tiene experiencia en Segunda B, afirma que “no hay mucha diferencia con esta categoría. La competencia y la igualdad es muy grande, pero como ocurría en Segunda B”.

En cuanto a los objetivos del equipo, el soriano lo tiene claro: “Lo primero, como la mayoría de los equipos es asegurar la permanencia. Cuando se consiga ese objetivo, será el momento de pensar en metas mayores y estar lo más arriba posible”.