Chiqui de Paz: “Estoy contento; se ve un equipo que va a por los partidos”

Porque para De Paz, “la tabla ahora no es fundamental, son más importantes las sensaciones que mostramos y que progresemos paso a paso. Pensar en la distancia con ellos no es el objetivo en estos momentos”. Lo que no evita que ante el conjunto madrileño, el Avilés afronte el choque con “ilusión y una gran expectación porque la semana ha sido muy buena y nosotros siempre vamos a los partidos con ambición y en disposición de competir”.

Ese espíritu alegre del equipo, de siempre tirar hacia arriba a por el rival, pudo verse, según la valoración de De Paz, en el último duelo ante el Coruxo, que finalizó con empate sin goles, pero que pudo caer para cualquiera de los dos lados. “Si fuéramos un equipo cobarde hubiéramos cerrado el partido faltando 15 minutos. Pero fuimos a ganar y les dimos algunas opciones porque es inevitable que suceda así. Nosotros no descartamos nunca los tres puntos. Hubo un tú a tú y ninguno de los equipos acertamos”, defiende el entrenador.

El Avilés llegará a la cita en una posición cómoda en la tabla. Es octavo después del primer mes de competición, en el que ha coleccionado una victoria y tres empates, con cuatro goles a favor y tres en contra. Es uno de los cuatro conjuntos del grupo, junto al propia Adarve, Compostela y Langreo, que aún no sabe lo que es perder, lo que habla muy bien de su carácter competitivo. A un punto del play-off y a cuatro del líder, rival del domingo, De Paz solo le pide a los suyos que sigan dando pasos hacia adelante, que sigan creciendo como equipo. “De momento estoy contento con la marcha del equipo. Veo a los jugadores implicados y van poco a poco conociéndose e integrándose. Vemos a un equipo que se junta en los momentos de dificultad y que va a por los partidos. En ese aspecto estoy muy contento”, analiza el entrenador que aprovecha su intervención ante los medios para invitar a la gente a apoyar a los suyos. “Espero que se vea un gran ambiente porque es un buen domingo para venir al fútbol. Me gustaría que los chicos se sintieran arropados por la grada”, cierra el entrenador del Avilés, satisfecho con el trabajo que mantiene a su equipo rondando la zona noble de la clasificación.