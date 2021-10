El Finetwork Gijón recupera a Nacho para jugar ante el filial del Ademar

“Estoy recuperando sensaciones y entrando en la dinámica de grupo que a nivel mental es importante” manifestó la jugadora que recuerda que “la vuelta a los entrenamientos fue difícil porque te ves que estás muy lejos de como tienes que estar. Hay que mentalizarse de que hay que volver a empezar, que la rodilla tiene que acostumbrarse a los movimientos que antes hacía y todo eso va despacio y es complicado de asimilar”,

El Elche es uno de los equipos más fuertes de la liga, es el actual campeón de la Copa de la Reina, y llega a La Arena sin haber perdido todavía. Una defensa muy fuerte y presionante es una de sus principales armas y precisamente la característica que podría impedir los primeros minutos de Cacheda ya que sería asumir un cierto riesgo.

La jugadora gallega así lo reconoce, “Elche está haciendo una gran temporada, va a ser un partido muy complicado porque además es un rival que no se nos da muy bien. No parece que sea el partido idóneo para volver a jugar. Son un equipo con una defensa muy agresiva que te obliga mucho al uno contra uno, a tirar mucho de piernas que en este caso es de lo que menos preparada estoy. Mis compañeras llevan un ritmo que yo todavía no tengo y que tendré que ir cogiendo poco a poco”. Por eso el partido en Granollers es una fecha tal vez más real para su reaparición. Coincide además que tras esta jornada hay una semana de parón liguero por un compromiso de la selección española lo que supone dos semanas más de entrenamiento y eso también contribuirá a que Cecilia vaya ganando en confianza.

“Dos semanas más de entrenamiento se notan. Esta es la primera semana que completo entera con el grupo porque la anterior tuve revisión y antes no iba todas las tardes, porque por las mañanas estoy entrenando en el gimnasio así que esta es la primera semana que entreno con el resto del grupo. Por eso dos semanas más haciendo entrenamientos con el resto claro que se nota. Las sensaciones cambian mucho también en una semana”.

La central está contenta con el equipo aunque reconoce que “todavía estamos un poco verdes porque hay bastantes cambios en la plantilla, pero hay cosas que se ven que son brillantes. En el momento que consigamos ser regulares vamos a ser un equipo que de mucha guerra”. Una plantilla que también va muy bien a las características de juego de Cacheda como ella misma explica, “el pivote estaba muy bien cubierto con María pero la llegada de Nayla le da un plus. A mi que el pivote sea peligroso me aporta mucho. Además por la derecha está Lorena Zarco que crea peligro con su lanzamiento exterior y eso también es muy bueno, las dos podemos abrir huecos la una para la otra”.

El Grupo IMQ, con las bajas del portero Adrián Díaz y el pivote Ángel Paraja, tratará de lograr un resultado positivo en la cancha de La Robla (19 horas), un rival complicado y con varios jugadores de la cantera del Ademar.

El Finetwork Gijón recupera a Nacho García, pero tiene la duda de Canal para jugar al mediodía de mañana domingo en la cancha del filial al Ademar, un rival de similares características y ante el que se prevé un encuentro muy igualado.