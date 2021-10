El Langreo busca su tercera victoria en el fortín de Ganzábal, frente a la Segoviana

Samuel tiene las bajas de Arona, Abel y Pana para recibir a la Gimnástica Segoviana, a la que pudo ver en directo en su anterior salida, en Avilés: “En el Suárez Puerta se pusieron por delante muy pronto y fueron competitivos hasta el final. La temporada pasada fue buena para ellos y siguen con la inercia positiva, en buena dinámica. Nos lo van a poner muy difícil”. Pero el técnico también es consciente de que jugar en casa es importante para el Langreo.

“Ya sabía que aquí la gente responde”, explica Samuel. “Tenemos que darle motivos para que nos apoye. No hay ninguna duda del compromiso de los chavales, de que pelean por este escudo. Nos podemos equivocar porque hay gente muy joven, pero esos valores no se pueden perder. La afición se tiene que sentir orgullos de eso y los errores puntuales se van a perdonar. Por ganas, ilusión y entrega no va a ser”.

Este partido llega para el Langreo después de un empate en Llanera que dejó huella: “La semana pasada fue bastante estresante porque el escenario era complicado y enfocamos toda la preparación en ese sentido. Estamos contentos con los puntos que tenemos, pero no podemos bajar el nivel de activación y concentración porque es uno de nuestras fortalezas. Hay que ir siempre al límite, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Estamos haciendo mucho hincapié en eso. Queda mucho camino por recorrer, solo hemos sumado unos cuantos puntos. Estamos muy contentos con ello, pero tenemos que seguir siendo humildes y aprovechar cada día”.

“Los chavales son receptivos, tienen ambición y ganas de mejorar”, recalca Samuel sobre la juventud que impera en la plantilla: “Hay que tener cuidado en ciertos momentos y que este nivel de activación no disminuya. Tenemos que rayar nuestra mejor versión y mejorar en lo individual y lo colectivo”. El entrenador azulgrana está tan centrado en el partido de hoy que no ha pensado en el de Copa Federación del miércoles: “No me he parado a pensar en el Avilés porque tenemos que filtrar mucha información del rival en la liga. No hay un minuto de descanso. Cuando acabe el partido contra la Segoviana empezaremos a pensar en el Avilés”.

El partido de mañana (18 horas) en el Hermanos Antuña enfrenta teóricamente a dos gallitos de la Tercera Federación, el Caudal y el Llanes, pero el equipo mierense ha tenido un comienzo irregular de la competición. La derrota en el Nuevo Nalón frente a L’Entregu ha escocido. “Tenemos que corregir muchísimas cosas”, reconoció el entrenador caudalista, Nacho Cabo, que desechó cualquier asomo de pesimismo ante el choque de mañana: “Estamos 0-0. El Llanes está a un nivel magnífico y nosotros tenemos que estar a la altura. Además, en nuestro estadio. No me cabe duda de que vamos a ir a por ellos.

El Llanes llega como segundo clasificado, empatado a puntos con el líder, Oviedo Vetusta, ante el que el Caudal logró, curiosamente, su única victoria (1-0). Por eso, entre otras cosas, el entrenador llanisco, Luis Arturo, considera que “será un partido complicado, y más al jugar en el Hermanos Antuña. El Caudal es un equipo que por historia tiene que luchar por los puestos de arriba de la clasificación. Aunque no haya empezado bien la Liga, tiene una de las plantillas más poderosas de Tercera División”.

El Caudal, con urgencias, recibe mañana al colíder Llanes