Luis Arturo: “Catorce equipos lucharán por evitar el descenso”

El entrenador llanisco afirma que es un inicio de temporada que “no esperaba. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo, pero reconozco que tener 12 puntos de 15 posibles es algo con lo que no contaba. Lo hubiese firmado, sin ninguna duda, antes de empezar la Liga. No obstante, nuestro objetivo es claro. No tenemos ni plantilla ni presupuesto como el resto de los equipos. No debemos olvidar que la temporada pasada, con la nómina más baja de los últimos años, nos jugamos el ascenso en la última jornada. Que hayamos empezado bien no quiere decir que no vayamos a pasar por problemas”.

En este sentido, Luis Arturo quiere tener los pies en el suelo. “No podemos olvidar que esta temporada van a bajar, como mínimo, siete equipos, sin tener en cuenta los arrastres si hay descensos de la Segunda RFEF, con lo que salvar la categoría podría estar en el puesto undécimo, que sería la clasificación normal del Llanes”. Luis Arturo va más allá. “En Tercera hay catorce candidatos a luchar por no descender, entre ellos el Llanes”. En ese sentido, el entrenador destaca que “a priori, Vetusta, Sporting B, Lealtad y Caudal estarán luchando por los puestos de arriba, y el resto está a un nivel parecido. Es cierto que algunos equipos como el Lealtad han empezado mal, pero estoy convencido de que va a salir de ahí, igual que le sucede, aunque en menor medida, al Caudal”. Por eso, Luis Arturo tiene claro que el primer objetivo del Llanes es “salvar la categoría. Creo que es la primera meta de la mayoría de los equipos de la categoría. La ambición la tenemos todos, pero somos conscientes de que si te creces, puedes recibir un golpe muy grande”.

El pasado domingo ante el TSK Roces se produjo la despedida de Dosal, un jugador que abandona el club por motivos personales ya que se traslada a residir a Cádiz. Luis Arturo no tiene más que palabras de elogio para el jugador. “Es una baja importante. Es un jugador que era super querido, con un compromiso tremendo y una competitividad brutal. Pocos jugadores han dejado una huella tan grande en el equipo en tan poco tiempo. Estamos super agradecidos y sabe que tiene las puertas abiertas para volver cuando quiera”.

El Llanes se enfrentará mañana domingo al Caudal, un partido que Luis Arturo califica como “muy complicado y más al jugar en el Hermanos Antuña. El Caudal es un equipo que, por historia, tiene que luchar por los puestos de arriba de la clasificación. Aunque no haya empezado bien la Liga tiene una plantilla de las más poderosas de la Tercera División. No obstante, nosotros no renunciamos a nada y esperamos poder mantener la buena línea que tenemos desde que se inició la competición”.