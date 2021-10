Estos fueron los ganadores de la Media Maratón EDP de Gijón y las clasificaciones

Doble victoria gijonesa en la décima edición de la EDP Media Maratón "Villa de Jovellanos" celebrada ayer con más de un millar de atletas. Javier Fernández Benito, del Gijón Atletismo (1.10.41), y Susana Celorio, del Bathcho Running Team (1.22.11), lograron la victoria en una edición que devolvía esta prueba a las calles gijonesa después de que la pandemia impidiera su celebración el año pasado.

La prueba masculina fue un duelo entre dos atletas del Gijón Atletismo, el a la postre ganador y Ciro Canseco, que impusieron su ritmo, especialmente este último, que comandó la carrera durante buena parte de la misma. Sin embargo, poco a poco, Javier Fernández primero recortó la diferencia que le iba sacando su compañero de club y luego fue distanciándose de él. En el kilómetro 15, la diferencia de Javier Fernández sobre Ciro Canseco superó los 30 segundos, lo que le sirvió para acometer el último tramo de la carrera con cierta tranquilidad. El tercero en discordia fue el berciano Jorge Rodríguez, quien al final ocupó el tercer cajón del podio.

“Yo rápido no soy, así que lo que trato de hacer es imponer un ritmo. Sabía que si llegamos juntos al final no iba a tener nada que hacer, así que opté por mantener un ritmo hasta que lo logré distanciar”, comentaba el ganador de la prueba al final de la media maratón. Javier Fernández reconoció que “no he preparado esta prueba porque lo que estoy preparando es el Campeonato de España de maratón. Lo que me da esta prueba es información de cómo estoy, de que puedo correr a este ritmo y también moral, claro”. Para el vencedor es especial “haber ganado en las calles de mi ciudad y con la gente aplaudiendo y dándome ánimos”.

Si la victoria masculina estuvo reñida entre estos dos atletas, mucho más clara fue la femenina, en la que Susana Celorio ya iba en primera posición en el primer kilómetro y paulatinamente fue distanciando a las rivales para llegar con una amplia ventaja a la meta. “Al principio del verano estaba muy bien físicamente y la idea era hacer 1.17. El entrenador me dice que estoy capacitada, pero luego no pude entrenar como hubiera querido ya que he viajado mucho con mi hija que juega al tenis, y no entrené dos días seguidos. Pero correr en casa es un plus”.

La atleta reconoció que “mi idea era salir con el grupo del 1.20 y aguantar ahí por lo menos 15 kilómetros y luego coger un ritmo de unos 4 minutos que sabía que me iba a llevar a meta. Antes de la carrera pensaba que no iba a hacer podio, pero las circunstancias me han llevado a ganar la carrera”. Para Susana Celorio también es una alegría que la victoria masculina fuera para un atleta gijonés: “Eso significa que en Asturias no hemos abandonado el deporte, la pandemia nos ha obligado, pero no hemos cedido”.

Al igual que en la carrera masculina, las dos primeras clasificadas pertenecen al mismo club. Tras Celorio entró Mónica Arias a tres minutos y medio. La atleta del Grupo Covadonga Sara García ocupó la tercera posición del podio.

Los ganadores de esta décima edición de la media maratón se quedaron bastante lejos de las mejores marcas, que siguen siendo las de Said Aitadi y Likina Amebaw.

Consulte aquí las clasificaciones: www.321go.es