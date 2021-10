Lucas apuesta por el Círculo

Javi Lucas se ha comprometido por dos temporadas con el Círculo Gijón. El ala-pívot aseguró ayer que “la insistencia de Nacho Galán fue lo que me decidió a seguir en Gijón, y eso que en las primeras conversaciones no habíamos llegado a un acuerdo”. Lucas volverá a ser un hombre importante en el equipo gijonés y dispuesto a repetir el buen sabor de boca que dejó la pasada temporada.

La plantilla del Círculo Gijón es muy diferente a la precedente. “El año pasado teníamos más talento, pero este año somos un equipo mucho más físico, a mí me va bien este tipo de juego”, aseguró Javi Lucas para quien “esta temporada seremos un equipo más divertido de ver con un fuerte defensa, robos y correr”. Para el jugador “va a ser clave el aspecto reboteador”. Otro aspecto positivo en la actual plantilla es que “vamos a tener más rotaciones y eso permitirá jugar a un mayor ritmo”.

Lucas no quiere ponerse objetivos porque sin empezar la temporada es muy complicado saber el potencial propio y de los rivales. Y recuerda que “el año pasado empezamos muy mal, con muchas lesiones y el covid-19, pero al final acabamos metiéndonos en el play-off por el ascenso”.

En la pretemporada, el Círculo Gijón no ganó muchos partidos, “pero competimos siempre en todos los partidos contra equipos de superior categoría”. El único lunar fue el partido jugado en Torrelavega ante el Alega Cantabria, pero en descargo del equipo está el hecho de que no jugaron cuatro jugadores que bien podrían ser del quinteto titular. Diversas molestias aconsejaron no forzar para que estén listos para la primera jornada de Liga, que será este próximo sábado en la cancha del Zornotza, un equipo al que el Círculo nunca fue capaz de ganar hasta el momento.

Javi Lucas valora de manera muy positiva la llegada de Guillermo Arenas al cuerpo técnico: “Es un entrenador con mucha experiencia nos va a aportar mucho a todos”. La Liga comenzará con la presencia de aficionados en las gradas, de momento con algunas restricciones, pero la capacidad del Palacio de los Deportes permitirá que todo el que quiera ir a presenciar los partidos pueda hacerlo. “Tener a los aficionados en la grada se nota mucho”, aseguró Javi Lucas, impaciente por empezar ya a competir.