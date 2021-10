Porrón: “Me resisto a creer que el Lealtad no puede pelear por estar en la zona alta”

El inicio de temporada en Tercera División no está siendo el esperado para muchos equipos, entre ellos el Lealtad, equipo recién ascendido de Segunda B, que aún no conoce la victoria en los seis partidos que se llevan disputados. Tras encajar tres derrotas seguidas en los tres primeros partidos, el equipo maliayés ha sumado dos empates en las tres últimas, lo que le ha metido de lleno en la zona de descenso de la clasificación.

El portero Javi Porrón, que esta temporada afronta su segunda etapa en el Lealtad tras haber pasado en los últimos años por Marino y Caudal, asegura que en el mal comienzo del equipo se “juntan varias cosas. Primero, el nivel alto de exigencia como consecuencia de venir de una superior categoría. Luego, también existe un poco de ansiedad porque no acaba de llegar la primera victoria. Llevamos solo dos goles a favor, somos equipo que menos ha marcado en los seis partidos…”.

Porrón destaca que “el domingo, ante el Lenense, fue el primer partido que conseguimos dejar la portería a cero. Creo que tenemos que empezar a crecer por ahí. Estuvimos mal en los cuatro primeros partidos, pero desde el encuentro ante el Vetusta, aunque acabamos perdiendo por 2-1, el equipo mostró otra cara. La línea del equipo es la de crecer lentamente y vamos haciendo las cosas mejor. Todo se verá de otra manera cuando consigamos la primera victoria. El equipo está entrenando muy bien, el ambiente es bueno y es difícil de explicar que todavía no hayamos conseguido ganar un partido. Cometimos errores que nos penalizaron en exceso y eso en nuestra situación se nota mucho más”. Para Javi Porrón es su novena temporada en el Lealtad después de haber estado ocho campañas en su primera etapa. Con la experiencia de los años, Porrón no duda al afirmar que “el club experimentó un gran crecimiento, sobre todo a nivel de infraestructuras. Los jugadores no podemos tener ninguna queja al respecto”.

Javi Porrón está convencido que de la actual situación solo se sale “ganando. Con una victoria todo se verá de otra manera y más en una categoría en la que el nivel es muy parejo. Si conseguimos enlazar una racha positiva veríamos las cosas de otra manera”. En ese sentido, asegura que “espero que al final el Lealtad esté en el sitio que le corresponda. Tenemos que cambiar la dinámica para poder estar peleando de la mitad de la clasificación para arriba”.

El portero advierte de la dificultad que tiene esta temporada la Tercera División: “Habrá muchos descensos y equipos que no lo esperan van a bajar. Salvo seis equipos, el resto tendrá que pelear por evitar la zona de peligro”. Con respecto a lo que más le ha sorprendido en este inicio de temporada, Porrón destaca “la tremenda igualdad que existe. Es duro para todos. Ahí está también el caso del Caudal, al que le cuesta enlazar un par de victorias”. A pesar de todo, Porrón confía en su equipo: “Estamos trabajando muy bien y me resisto a creer que no podamos pelear por estar de la mitad de la tabla hacia arriba”.