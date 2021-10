La selección busca un nuevo trono en la Liga de las Naciones

La selección española de fútbol busca esta semana volver a reinar. Y lo hará luchando por un trono nuevo, inexplorado, de reciente creación: la Liga de las Naciones. Solo Portugal ha logrado por el momento levantar el trofeo, en la única edición del campeonato celebrado hasta la fecha. Un torneo que cambiará de ganador en esta edición. El triunfador saldrá de una final a cuatro que enfrenta a Italia y España, por un lado del cuadro, y a Francia y Bélgica, por el otro. Los vencedores se verán las caras en la final del domingo.

Antes, los de Luis Enrique tendrán que superar el primer escollo: la potente Italia, vigente campeona de Europa –tras eliminar a España precisamente en semifinales–. Italianos y españoles se verán las caras mañana (20.45 horas) en San Siro, en un único duelo previo a la gran final. La otra semifinal se jugará el jueves, en el mismo horario.

Los jugadores se concentraron ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Componen una lista con muchas novedades. Parte, elegidas por el técnico asturiano. Otras, sobrevenidas por las lesiones. Bryan Gil tuvo que sustituir a Marcos Llorente, mientras que Sergi Roberto hará lo propio con Brais Méndez, que había a su vez dado el relevo a Pedri. A ello se suma el posible debut en el combinado nacional del joven barcelonista Gavi, citado con la Roja antes de cumplir la mayoría de edad. También acude a su primera citación el groguet Yeremi Pino.

Con esta lista, Luis Enrique busca su primer título como seleccionador nacional, tras no haber logrado alzarse con el trofeo en la Eurocopa. Lo hace, por ejemplo, sin un “9” puro en la convocatoria, con el ataque como la mayor de sus incógnitas. No podrá formar parte de él finalmente Ansu Fati, que no ha llegado a tiempo para ser citado tras su lesión. Tanto se nota la falta del delantero que su dorsal lo llevará el debutante Gavi. Una circunstancia que no resta peligro al combinado nacional.