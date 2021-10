Previa: Ganzábal mide el buen momento de forma de Langreo y Avilés

Ganzábal acoge un atractivo choque entre dos de los equipos más en forma de la Segunda RFEF. Langreo y Avilés, que todavía no conocen la derrota esta temporada en competición oficial, cruzan sus caminos en la primera eliminatoria de la fase nacional de la Copa Federación. Una oportunidad que ambos técnicos van a aprovechar para dar cancha a algunos de los jugadores que menos han participado en los primeros partidos, pero con la idea de seguir avanzando en una campaña que amanece ilusionante.

La eliminatoria, a partido único, tiene como escenario el campo del Langreo, y está reglamentado que, en caso de empate, se disputará una prórroga de 30 minutos y lanzamientos de penaltis si persistiese la igualdad. Equilibro se presume, ya que ambos conjuntos han mostrado su solidez. Samuel Baños, entrenador del Langreo, admite que “el Avilés tiene bastante más fondo de armario que nosotros, así que me imagino que darán refresco a gente que juega en Liga. Nosotros no tenemos demasiado recambio y hemos de tener cuidado de no incumplir la normativa de fichas del primer equipo. Hay gente que está llamando a la puerta y que va a tener minutos, pero no podemos hacer demasiados cambios”.

El técnico local espera “un buen Avilés, estamos en una dinámica de competencia máxima y el Avilés va a ser una piedra dura seguro. Va a ser un partido definitivo, con un vencedor y un vencido, así que si la primera parte es de tanteo la segunda puede ser diferente. Seguro que va a ser intenso”.

Por su parte, Roberto Jara, futbolista del Langreo, tiene “muchas ganas” de jugar un derbi asturiano: “Espero un buen ambiente en Ganzábal, en el campo y en la grada, ante un rival bien trabajado”.

Chiqui de Paz, entrenador del Avilés, empieza a recuperar algunos de los efectivos que perdió en forma de lesiones, especialmente en la parcela ofensiva. La convocatoria está formada por Davo, Mario de Luis, Nacho López, Prendes, Estellés, Gómez, Cristian Moreno, Juanmi Carrión, Pereira, Vidorreta, Javi Pérez, Fernando, Xabi Cárdenas, Guille Vázquez, Juan Perea, Kilian Grant, Cedrick Mabwati, Hualde, Iago Díaz, Natalio, Sergio García y Ródenas.

El técnico blanquiazul rechaza que vaya a hacer rotaciones. ““No hay titulares y reservas, son 22 futbolistas en torno a una causa. Vamos con la ambición de ganar, como siempre”. El entrenador visitante espera un encuentro muy igualado entre dos equipos que se conocen bien. “Los conocemos bien, y ellos a nosotros, en el fútbol ya nadie se sorprende de nada. El Langreo es muy buen equipo, con la seña de identidad de Samu, que presiona muy bien, con muy buena condición física y con futbolistas con buen pie”, apunta Chiqui de Paz, que opina que “va a ser un buen partido, sin especulación, y será muy importante manejar los momentos favorables al ser una eliminatoria, no un partido de Liga”.