Los mejores paddle-surfers toman Gijón

Las playas de El Arbeyal y San Lorenzo de Gijón serán escenario entre el sábado y el martes de “All in SUP”, una cita en la que estarán en juego tres competiciones oficiales: dos copas de España y un Campeonato de España en distintas modalidades de SUP (Stand Up Paddle). Un encuentro deportivo organizado por el club Astursup que trae a Gijón a los mejores surfistas nacionales que son referentes en esta disciplina, como Esperanza Barrera o Iballa Ruano.

“All in SUP” consta de tres competiciones oficiales del calendario de la Federación Española de Surfing: el Campeonato de España de SUP Olas 2021, una prueba de la Copa de España SUP Race 2021 (carrera de larga distancia) y una prueba de la Copa de España SUP Beach Race 2021 (carrera técnica). El campeonato es una prueba única, mientras que la Copa de España es un circuito con varias pruebas repartidas por distintos lugares a lo largo del año, por lo que a Gijón ya llegan con una clasificación previa.

“All in SUP” alberga también competiciones no oficiales: una modalidad que está creciendo, el Long SUP, y también la SUP Race Amateur-Popular, con un total de hasta cinco pruebas diferentes.

“Hemos conseguido juntar en un mismo evento tres pruebas diferentes, algo que no se había hecho antes”, asegura el presidente del club Astursup, Bienvenido Sánchez. La Copa de SUP Race de larga distancia, de 11 kilómetros, será el sábado en El Arbeyal, y además tendrá lugar la carrera popular, con un recorrido mucho más corto y que tiene por objetivo popularizar esta modalidad de surf, aunque también habrá premios para los mejores. El domingo, en San Lorenzo, tendrá lugar el Campeonato de España y la otra prueba de la Copa de España, la Beach Race. Los organizadores calculan que habrá más de 120 participantes en las distintas modalidades.

Habrá dos actividades paralelas que se suman a las competiciones deportivas: la proyección del documental “Iballa, corazón de escamas”, el sábado 9 a las 21.00 horas en Toma 3, y la exhibición de tándem surf con Fernando Pérez y Angie Alonso, el domingo. Esta competición fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Gijón.