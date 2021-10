Natxo Lezkano: “Ojalá haya buena dinámica, pero lo normal sería jugar para no bajar”

En su larga trayectoria como entrenador, Natxo Lezkano (Portugalete, Vizcaya, 1972) ha mirado varias veces a la adversidad cara a cara. Pocas de manera tan cruda como el pasado verano, cuando se hizo cargo de un equipo devaluado económicamente y repleto de apuestas arriesgadas y lo convirtió en un espectáculo andante, uno de los mejores conjuntos de la LEB Oro. Quizás por eso mantiene el semblante tranquilo a pesar de que la situación esta temporada es similar. Pero avisa: “El equipo debería estar compitiendo por no descender, aunque ojalá tengamos una dinámica buena”.

–¿En qué momento llega equipo al debut?

–Nos falta todavía por coger ciertos mecanismos, por adquirir un poco más de bagaje táctico, y en lo físico no estamos tampoco al cien por cien. Los entrenadores siempre echamos en falta algo más de tiempo para trabajar, pero también hay ganas de que empiece la competición.

–¿Cómo va el proceso de adaptación de los nuevos?

–Los últimos que han venido, Alberto (Martín) y Kamba, ya conocen la competición, lo cual ayuda mucho. Por ejemplo, se nota mucho la diferencia entre ellos y Kostecka, que, aunque lleva más tiempo entrenando, hay cosas que todavía no entiende de esta liga, que son muy diferentes con respecto a donde ha jugado hasta ahora y que le va a costar entender. Lo bueno es que tampoco tenemos tantos “rookies” como teníamos la temporada pasada.

–Otro verano marcado por las limitaciones económicas. ¿Está satisfecho con la plantilla?

–Sí, la verdad. Este año creo que todos los equipos nos hemos visto limitados por la ausencia de “rookies”, había muy poco donde elegir. Además, al haber hecho renovaciones de jugadores que lo habían hecho bien y que este año cuestan más, disponíamos de menos dinero para fichar nuevos. No podemos competir con prácticamente ningún equipo de la liga en ese sentido. Hemos hecho una plantilla que va a ser competitiva, ya veremos cuánto y hasta dónde podemos llegar. Yo estoy contento con lo que hemos fichado para los recursos de los que disponíamos.

–¿Confía todavía en fichar a ese uno desequilibrante que era uno de los objetivos del verano?

–Vamos a ver. No está fácil porque seguimos teniendo pocos recursos, pero ahora tenemos a un jugador como Alberto Martín, que conoce la liga y que nos va a ayudar. Ahora mismo no estoy pensando en incorporar a nadie más, para eso está Héctor Galán y yo estoy centrado en el equipo, en sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tenemos.

–El listón de la temporada pasada está muy alto.

–Nos tenemos que olvidar de la temporada pasada. Prácticamente fue un milagro tener uno de los presupuestos más bajos de la liga y ofrecer un rendimiento tan alto. Normalmente te equivocas en uno, dos o tres jugadores, y nosotros no solamente acertamos con todos, sino que hubo una comunión entre todos ellos y con el estilo que teníamos. Podríamos haber ganado un partido de play-off, pero aun así todo fue perfecto. Nos tenemos que olvidar de eso. Hay un formato de liga diferente, jugadores diferentes... no podemos pedir a los nuevos que rindan como los que se han marchado. Hemos de empezar un nuevo camino; ojalá sea tan bonito como el de la temporada pasada, pero no nos puede servir de referente.

–A priori, ¿dónde ve situado al equipo?

–El equipo debería estar compitiendo por no descender. Ojalá tengamos una dinámica buena y no tengamos la presión de estar abajo, que optemos a ganar partidos contra rivales importantes y no perdamos contra los rivales directos. Esa es la posición más cómoda que podríamos tener, pero lo normal es que estemos abajo y tenemos que saberlo. No pasada nada por estar ahí, pero hemos de saberlo para que no nos pille por sorpresa. Hablo más para el equipo. Confío tanto en el grupo como en mí mismo y en el trabajo que podamos hacer para no estar toda la temporada peleando por no bajar.

–Parte de esa dinámica buena pasará por la evolución de los que siguen. En las posiciones interiores, por ejemplo, se dependerá más de Martí que la campaña pasada.

–Confío y espero, y esa era la intención al hacer las renovaciones, que los jugadores que estaban la temporada pasada den un paso al frente. Hablamos de Martí, Kabasele, Harald Frey, Alonso Meana, Alexis Bartolomé... Eran jóvenes que apenas conocían la competición y ahora ya la conocen, conocen Oviedo, me conocen a mí... Se dan las circunstancias para que den un paso adelante, y vamos a intentarlo como sea. Y luego está la situación de Oliver Arteaga, el año pasado dio un rendimiento excepcional y esperamos que no tenga una curva para abajo que tarde o temprano tendrá, por la edad. Esperamos que mantenga ese nivel.

–Presente a los nuevos: Alberto Martín.

–Es un base cerebral, director de juego. Conoce bien la categoría y piensa más en el conjunto antes que en sus puntos. Es un base de un perfil diferente al que buscábamos, pero a buen seguro nos va a ayudar.

–Andrew Kostecka.

–Claramente una apuesta. Es todo lo contrario, tiene puntos en las manos. Tampoco es un dos al uso, es un jugador con un físico diferente, muy rápido en distancias muy cortas, que tiene el aro en la cabeza. Lo que tenemos que intentar es que se adapte a las situaciones de juego que exige esta competición. Si conseguimos esto en el menor tiempo posible, tendremos un buen jugador para el equipo.

–Mathieu Kamba.

–Es de los jugadores más físicos de la liga en su posición. Es muy vertical, juega muy bien en transición, en situaciones de uno contra uno, de penetración, tiene un tiro fiable sin ser un tirador puro... Ha de ser una pieza muy importante.

–Sean McDonnell.

–Viene de jugar en la posición de tres y nosotros lo queremos en la de cuatro, para la que es un poco pequeño. Suple esa falta de físico con inteligencia y con actitud. Va a por todos los balones y se pega con quien se tenga que pegar, va a gustar mucho en Oviedo.

–Raúl Lobaco.

–Es un jugador joven, con un margen de mejora importante, con buen físico y buena mano. Quizás le falta experiencia en la liga, pero seguro que nos va a ayudar en ciertos momentos de los partidos.

–Roberto Cubero.

–Va a alternar con el EBA. Se trata de un jugador joven, grande, con buenos fundamentos, incluso con tiro exterior. Tiene que aprender al lado de Arteaga y ayudar sobre todo en los entrenos y en algunos momentos de los partidos.

–Ya la temporada pasada había dicho que no le gustaba el formato de competición pandémico, con dos grupos y corte rápido. Entiendo que ve como una buena noticia la vuelta al sistema habitual.

–Es el mejor que puede haber y el más justo, jugar todos contra todos. Al final el mejor equipo de la liga va a ascender de forma directa, los peores van a descender y vamos a tener un play-off y una final a cuatro. Es decir, todos los ingredientes para que sea una liga muy emocionante, muy buena.

–El Estudiantes está en boca de todos. ¿Qué otros equipos ve como favoritos?

–Claramente Estudiantes es el favorito, lo han dicho hasta ellos. Y luego está el Granada, que para mí está al mismo nivel. Son los dos favoritos, debajo está Coruña, Castellón, Palencia, Alicante... hay unos cuantos que seguramente serán un poco “outsiders”.

–Parece que por fin el público podrá volver a Pumarín. ¿Qué mensaje tiene para los aficionados?

–Que necesitamos que venga, que nos apoyen y que nos animen. Va a ser una temporada difícil, pero a la vez divertida, se van a ver muy buenos equipos y baloncesto de calidad. Necesitamos que Pumarín vuelva a ser el Pumarín de antaño.

