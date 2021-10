Barreras y Hoyuela ganan la prueba de Beach Race en San Lorenzo

La jornada del domingo se inició con las primeras mangas del Campeonato de España de Olas Open masculino, en las que destacaron el gallego Guillermo Carracedo, actual campeón de España, y el andaluz Fernando Pérez. Y el día concluyó con las primeras mangas de la categoría de Long SUP, con una brillante actuación del asturiano Alfonso Tato Muñiz, amén de la de Manuel Hoyuela. Hoy será el turno de las categorías femeninas de SUP Olas y las semifinales de SUP Olas masculino y Long SUP. La cita, a partir de las 8.45 horas en la playa de San Lorenzo.

La fiesta del stand up paddel (SUP), el All In SUP Gijón, cambió ayer la playa del Arbeyal por la de San Lorenzo para el segundo día de competición. La prueba que decidió vencedores fue la de Beach Race, que ofreció un gran espectáculo con las olas y los porteos, con auténticos sprints finales en algunas categorías. La canaria Esperanza Barreras, actual campeona de España, se llevó el triunfo en la categoría élite femenina, mientras en la masculina triunfó el cántabro Manuel Hoyuela.

