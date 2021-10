Así fue la jornada para los asturianos de Segunda RFEF: todas las crónicas y puntuaciones

Marino: Bussmann (2); Borja Álvarez (1), Trabanco (1), Guaya (1), Adolfo (1); César Suárez (1), Lora (1); Nino (1), Luis Morán (1), Julio Delgado (1); y Steven (1).

Cambios: Nacho Matador (1) por César Suárez, min. 69. Omar Álvarez (1) por Nino, min. 69. Diego Díaz (s. c.) por Adolfo, min. 78.

Pontevedra: Cacharrón (s. c.); Seoane (1), Víctor Vázquez (1), David Soto (2), Álex González (2), Miguel Román (2), Yelko Pino (2), Brais Abelenda (3), Alberto Rubio (2), Rufo (2) y Charles (2).

Cambios: Javi Rey (1) por Brais Abelenda, min. 70. Calvillo (s. c.) por Alberto Rubio, min. 80. Martín Diz (s. c.) por Charles, min. 80. Romay (s. c.) por Rufo, min. 90.

Goles: 0-1, min. 28: Álex González. 0-2, min. 62: Rufo. 0-3, min. 91: Yelko Pino.

Árbitro: Crespo Puente (Comité Cántabro). Amonestó a Trabanco y Steven, por el Marino; y a Seoane, David Soto, Calvillo y Charles, por el Pontevedra.

Miramar: Unos 500 espectadores.