Gómez ya suma en el muro blanquiazul

Aunque nació en Leganés, la amistad de sus padres con Antonio Amaya, defensa del Rayo Vallecano, llevó a Gómez a iniciarse en el fútbol en el club de Vallecas, con 4 años. Allí siguió hasta la categoría alevín, en que pasó al Atlético de Madrid, donde jugó hasta segundo año de juvenil. La pasada temporada completó su etapa en categorías inferiores en el Valladolid, del que llegó al Avilés.

“Tenía más ofertas, incluso del extranjero, pero no acepté porque tenía que desvincularme del Valladolid”, explica Gómez, que encontró en el Avilés la salida ideal para esta nueva etapa: “Yo prefería una cesión y el Valladolid también quería que fuese a un equipo de Primera o Segunda RFEF para que jugara habitualmente y me curtiera”. Objetivo cumplido, pese a que tuvo que ganarse la titularidad: “Llegué el último y tuve que trabajar para recuperar el terreno perdido con otros compañeros que llevaban mes y medio entrenando. Ahora puedo decir que estoy muy contento con todo, con los entrenamientos, los compañeros y la ciudad. Me he adaptado muy rápido”.

La entrada de Gómez en el equipo ha coincidido con la decisión de Chiqui de Paz de jugar con tres centrales: “Había jugado pocas veces con ese sistema, pero estoy muy cómodo. Nos meten pocos goles y eso es mérito de todo el equipo”. Como suele ocurrir en los filiales, Gómez está acostumbrado a sacar jugado el balón, pero matiza: “En equipos de cantera es más fácil porque los fallos no tienen tanta trascendencia. Chiqui nos pide que los hagamos en la medida de lo posible, pero que seamos contundentes cuando la ocasión lo requiera”.

Pese al buen comienzo del equipo, Gómez no hace planes a largo plazo. Sí se ha informado sobre la situación del club: “Me han dicho que desde la llegada del nuevo presidente han cambiado las cosas y sé que el objetivo es llegar, como mínimo, a Segunda División. Por eso nuestra obligación es mirar hacia arriba”.

Un proyecto que, destaca, tendrá respaldo: “Parece que estamos reenganchando al público. Con buenos resultados y buen juego, espero que cada vez venga más público al campo”. En lo personal, el objetivo está claro: “Quiero tener minutos, coger experiencia, ser cada día más fuerte y, a largo plazo, llegar a Primera División”.

Entradas frente al Racing. El Avilés comenzará hoy la venta de entradas para el partido de Copa Federación de mañana (20 horas) frente al Racing en el Suárez Puerta. Hoy, de 10.30 a 13.30, se venderán en la tienda del club, al precio de 5 euros. Habrá acceso libre para socios y niños menores de 10 años.