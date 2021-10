Así fue la jornada entre semana en la Tercera asturiana y Preferente: todas las crónicas y puntuaciones

Cayarga sentencia a un Roces sin remata

Roces: Nico (3); Reyero (3), Edu (3), Areces (3); Alex (2) Luciano (3); Tovatto (1), Menen (2), Guille (2); Nico Esono (2) y Eric (2). Cambios: Javi (2) por Trovatto, min. 28. Ferre (2) por Menen y Rubio (2) por Eric, min. 76. Joel (s.c.) por Areces, min. 85. Praviano: Raúl (3); Chechu (3), Zapico (3), Campuzano (2), Momparler (3); Pablo Santos (2), Carlos (2), Trelles (3); Mario (2), Longo (2) y Cayarga (3). Cambios: Samu (2) por Campuzano, min. 59. Damián (2) por Pablo Santos, min. 69. Javi Marcos (s.c.) por Cayarga e Izaguirre (s.c.) por Trelles, min. 87. El gol: 0-1, min. 81, Cayarga. Árbitro: González Gonzalez, del Nalón. No mostró tarjetas. Covadonga: Sobre 80 personas.

El Caudal empata ante el Colunga

Caudal: Sergio (1), Keko Roza (2), Pelayo Pedrayes (2), Keko Hevia (2),_Damián (2), Omar Hernández (2), Félix Sanz (2), Álvaro Pozo (2), Robert (1), Kang (1) y Borja Navarro (1). Cambios: Fer (s. c.) por Borja Navarro, min. 73. Nacho Méndez (s. c.) por Kang, min. 82. Abel (s. c.) por Álvaro Pozo, min. 91. Colunga: Israel (1); Ordóñez (1), Dominique (2), Jairo Casal (2), José Antonio (1), Rubén Olmos (2), Dani Corgo (1), Pablo Martínez (2), Estébanez (1), Adrián Berredo (1) y Manolo (1). Cambios: Josín Remuñán (1) por Estébanez, min. 63. Raúl Carballo (s. c.) por Rubén Olmos, min. 83. Menen (s. c.) por Pablo Martínez, min. 86. Goles: 1-0, min. 14, Pelayo Pedrayes. 1-1, min. 90+3,_Manolo. Árbitro: González Cueto, delegación de Avilés. Amonestó, por el Caudal, a Damián, Omar Hernández y Kang; y por el Colunga, a Dominique, José Antonio, Rubén Olmos y Pablo Martínez. Hermanos Antuña: Unos 250 espectadores.

Otra jornada negra para el Caudal, que no cumplió ninguno de los objetivos en la visita del Colunga. La afición caudalista no respondió a la iniciativa de la directiva para favorecer una buena entrada en el Hermanos Antuña y el equipo tampoco dio la talla ante un Colunga que mereció el empate, aunque llegase en el tiempo añadido. El público despidió al equipo con abucheos y reclamando la destitución del entrenador, Nacho Cabo.

Y eso que el partido se le puso de cara al Caudal. Su guardameta, Sergio, evitó el 0-1 con una doble parada a Manolo y Pablo Martínez a los cinco minutos y poco después llegó el tanto local, al cabecear en plancha Pelayo Pedrayes un centro desde la izquierda, en un saque de falta de Damián. Hasta el descanso, el Caudal se limitó a defender el resultado y Sergio volvió a resultar providencial a remates de Manolo y Adrián Berredo.

En la segunda parte se acentuó el dominio visitante, que no cejó en su intento de lograr al menos el empate. Pudo conseguirlo Dominique en un remate que Sergio rechazó con el pecho. Y poco después, Rubén Olmos disparó al lateral de la red de la portería caudalista. En el 79 fue Manolo el que disparó, saliendo el balón muy cerca del larguero. Cuando parecía que ya había pasado lo peor para el Caudal, en el tercer minuto del tiempo añadido, el Colunga recibió la recompensa a su dominio y su tenacidad. Fue gracias a Manolo, que picó el balón por encima de la salida de Sergio. El empate colmó la paciencia de la afición caudalista, que ve como su equipo se queda muy lejos de las posiciones que se le suponían a principios de temporada.

El Llanes gana a Tuilla a domicilio

Tuilla: Javi Torres (1);_Quintín (1), Hugo (2), Prendes (2), Jandro (1), Nico Arce (1), Wilmer (1), Cris Alonso (1), Acerete (1), Velardi (1) y Santi Otero (1). Cambios: Gonzalo (1) por Santi Otero, min. 72. Luis (1) por Cris Alonso, min. 79. Gulín (s. c.) por Hugo, min. 84. Llanes: Gabri (2); Pablo Álvarez (2), Durán (2), Jeffry (3), Richy (1), Ariel (1), Pablo Prieto (2), Julián (1), Cristofer (2), Laine (2) y Álvaro Mier (1). Cambios: Adrián Díaz (1) por Pablo Prieto, min. 77. Álvaro García (s. c.) por Cristofer, min. 84. Laria (s. c.) por P. Álvarez, min. 90. Goles: 1-0, min. 17, Acerete. 1-1, min. 50, Laine. 1-2, min. 58, Jeffry. 1-3, min. 80, Ariel. Árbitro: Sahelices Puga, delegación de Gijón. Amonestó, por el Tuilla, a Hugo y Manolo Simón (entrenador);_y por el Llanes, a Pablo Álvarez y Álvaro Mier. El Candín: Unos 250 espectadores. CARLY



El Llanes confirmó su condición de líder en El Candín. Tras un primer tiempo de dominio del Tuilla, los de Luis Arturo ofrecieron su mejor versión y le dieron la vuelta al marcador de manera incontestable. Salió mejor el Tuilla, que recibió pronto la recompensa, al culminar Acerete, de cabeza, un centro de Velardi. Hasta el descanso, los locales mantuvieron el control, pero sin ocasiones.

El panorama cambió por completo en el segundo tiempo. El Tuilla se echó atrás, el Llanes se creció y a los cinco minuto llegó el empate en una volea de Laine desde el frontal del área. Ocho minutos después, Jeffry marcaba de cabeza en un córner, y en el tramo final el Llanes aseguraba la victoria y el liderato con otro tanto de cabeza de Ariel.

El Navarro rasca un empate ante el Gijón Industrial

Gijón Industrial: Lastra (1); Gelu (2), Quintana (1), Joaquín Peña (1), Bango (1), Naya (s. c.), Iker Alegre (1), Ofón (2), Borja (s. c.), Baba (2), Riki Navarro (1). Cambios: Mateo (1), por Borja, min. 26. Juan Pablo (1) por Naya, min. 30. Diego (1) por Riki Navarro, min. 45. David Ruiz (s. c.) por Juan Pablo, min. 82. Navarro: Santi Marcilla (1); Dadi (1), Santi (1), Avendaño (2), Roscales (1), Isra (2), Adrián (1), Bertín (1), Santa (1), Alfredo del Río (1), Mulero (1). Cambios: Polo (1) por Roscales, Matteo (1) por Mulero y Luismi (2) por Avendaño, min. 69. Marco (1) por Alfredo del Río, min. 80. Goles: 0-1, min. 15, Avendaño. 1-1, min. 19, Íker Alegre, de penalti. 2-1, min. 62, Gelu. 2-2, min. 85, Isra. Árbitro: Álvarez González, delegación de Oviedo. Amonestó a los locales Joaquín Peña y Jesús Lastra y a los visitantes Adrián, Dani, Santi, Mulero, Alfredo del Río y al entrenador Davo. Santa Cruz: 300 espectadores. J. M. R.



Gijón Industrial y Navarro se repartieron ayer los puntos en un vibrante encuentro disputado en Santa Cruz que terminó con un resultado de 2-2. Comenzaron adelantándose los visitantes al cuarto de hora de encuentro, con un gran tanto de Avendaño en una gran jugada personal al contraataque tras un córner botado por el Indus.

El empate fabril no se hizo esperar. Íker Alegre convirtió un penalti cometido sobre él mismo para poner las tablas en el marcador. Antes del descanso, Naya y Mateo tuvieron que retirarse por lesión.

En la segunda parte, Gelu adelantó a los locales, apareciendo en el área rival para rematar un buen centro de Ofón. El visitante Isra, a cinco minutos del final, puso el definitivo 2-2 en un remate dentro del área a pase de Luismi.

El Langreo B vence al Sporting B

Langreo B: Pelayo Cienfuegos (3); Ebea (3), Trapiello (3), Álvaro Madrid (2), Álex Mariscal (3), Joan (3), Mathieu (3), Rabii (3), Moha Traoré (2), Jorge Varela (2), Imaz (3). Cambios: Álex Cueva (3) por Varela, min. 74. Álvaro del Río (2) por Mathieu, min. 74. Nelson (2) por Imaz, min. 80. Vadim (s. c.) por Joan, min. 90. Sporting B: Joel Jiménez (2); Enol Coto (2), David Argüelles (2), Jordi Pola (3), Pelayo Pérez (2), Queipo (3), Somolinos (3), Manu Pozo (1), Diego Tejón (2), Lucas (3) y Álex Oyón (3). Cambios: César (3) por Manu Pozo, min. 31. Mecerreyes (2) por Diego Tejón, min. 46. David (2) por Jordi Pola, min. 60. Nacho Martín (2) por Pelayo Pérez, min. 60. Santamaría (2) por Queipo, min. 74. Goles: 0-1, min. 36, Lucas. 1-1, min. 79, Rabii. 2-1, min. 88, Álex Cueva. Árbitro: Alonso Luiña, delegación de Occidente. Amonestó, por el Langreo B, a Álex Mariscal, Imaz, Álvaro del Río y Vadim; y por el Sporting B, a Jordi Pola y Pelayo Pérez. Nuevo Ganzábal: Unos 200 espectadores.

En un partido complicado, tras la tempestad por la dimisión de Ricardo Terente, el Langreo B celebró el debut de Andrés Hernández en el banquillo con una victoria frente al filial del Sporting, incapaz de aguantar el gol inicial de Lucas. En apenas nueve minutos, Rabii y Álex Cueva le dieron la vuelta al marcador, haciendo saltar la sorpresa en Ganzábal.

Desde el principio, el encuentro fue muy movido, con mayor dominio del Sporting B, pero oportunidades en ambas porterías. Pasada la media hora, una buena combinación de la delantera visitante permitió a Lucas rematar a gol en el área pequeña, a pase de Álex Oyón. Poco antes, el técnico del Sporting B, Sergio Sánchez, se había visto obligado a realizar el primer cambio, por una lesión de hombro de Manu Pozo.

En la segunda parte reaccionó el filial langreano, mientras que el Sporting B_buscó la sentencia al contragolpe. Joan estuvo a punto de lograr el 1-1 de córner olímpico, pero el balón se fue al poste. Y_los rojiblancos lamentaron la oportunidad perdida por Álex Oyón, al que Pelayo Cienfuegos le ganó un mano a mano. Tras el susto, el Langreo B reaccionó con los goles de Rabii, a pase de Moha, y Álex Cueva, que culminó una jugada de Nelson por la banda.

Lealtad y L`Entregu empatan

Lealtad: Javi Porrón (2); Miguel Obaya (1), Agus Porto (2), Mikel Busto (2), Álex Menéndez (2), Marcos Blanco (2), Pablo Ferreiro (1), Adrián Llano (2), Sucu (1), Álvaro Viña (2) y René Montoto (1). Cambios: Ivanchu (1) por René Montoto, min. 60. Font (2) por Pablo Ferreiro, min. 60. José Luis (s. c.) por Álvaro Viña, min. 78. L’Entregu: Alberto Benito (2); El Miloud (1), Steven (2), Ricky Vaca (2), Diego García (1), Juan Menéndez (2), Manu Casariego (1), Borja Prieto (2), Borja Rodríguez (2), Leyder (1) y Fran Martín (1). Cambios: Xabi Semedo (2) por Manu Casariego, min. 46. Dani González (1) por Diego García, min. 46. Kike Fanjul (1) por Ricky Vaca, min. 59. Goles: 1-0, min. 40, Marcos Blanco. 1-1, min. 69, Juan Menéndez, de penalti. Árbitro: Blanco Rodríguez. Expulsó a Kike Fanjul (min. 81). Tarjetas a René Montoto, Mikel Busto, Marcos Blanco y Adrián Llano por el Lealtad; y por L’Entregu, a Leyder, Steven, El Miloud y Alberto Benito. Les Caleyes: Unos 200 espectadores.

El Titánico vence al Mosconia

Titánico: Alejandro (2); Álex García (2), Yago (2), Isaac (2), Nuño (3), Barbón (2), Yosu Camporro (3), Pascual (2), Monasterio (3), Sergio (1) y Joel (2). Cambios: Marcos Iglesias (2) por Joel, min. 58. Diego (s. c.) por Sergio, min. 69. Samu (s. c.) por Monasterio, min. 69. Mateo (s. c.) por Yosu Camporro, min. 83. Carlos Carcedo (s. c.) por Álex García, min. 83. Mosconia: Sergio Riera (1); Carús (2), Miguel (2), Quintín (1), Mazo (3), Cali (3), Pastur (2), Yoni (2), Fuentes (2), Secades (2) y Nico (2). Cambios: Julen (2) por Carús, min. 57. Gabriel (2) por Quintín, min. 57. Berto (s. c.) por Yoni, min. 82. Lastra (s. c.) por Fuentes, min. 87. Goles: 1-0, min. 9, Monasterio. 1-1, min. 78, Marcos Iglesias. Árbitro: Quirós Pérez, delegación de Gijón. Expulsó por doble amarilla a Pastur (min. 51). Tarjetas, por el Titánico, a Joel, Álex García y Marcos Iglesias. Las Tolvas: Unos 250 espectadores.

El San Martín pierde ante el Lenense

San Martín: Gonzalo (1); Yago Trigueros (1), Moha (1), René (1), Bamba (1), Míchel (1), Juki (1), Bena (1), Janneh (1), Fatah (s. c.) y Pedro (1). Cambios: Amando (1) por Fatah, min. 30. Montequín (s. c.) por Bamba, min. 75. Gabi (s. c.) por Juki, min. 90. Lenense: Dani (1), Charli (1), Luismi (1), Pibe (1), Berto Arias (1), Pablo Sánchez (19, Pedro Cejudo (1), Madou (1), Álvaro (1), Julio (1) y Javi (1). Cambios: Carlos Blanco (1) por Javi, min. 70. Abel (s. c.) por Pibe, min. 83. Encina (s. c.) por Madou, min. 90. Mel (s. c.) por Luismi, min. 90. El gol: 0-1, min. 51, Berto Arias. Árbitro: Barriga Morente, delegación de Avilés. Expulsó a Míchel, del San Martín (min. 89). Amonestó a Janneh, por el San Martín; y a Luismi, Berto Arias, Julio y Javi, por el Lenense. El Florán: Unos 100 espectadores.

El Luarca gana al Covadonga

Luarca: Adrián (2); Iván (2), Mate (3), Michu (2), Lorido (2), Pachi (2), Román (2), Ardura (2), Chechu (2), Matheus (2) y Yacouba (2). Cambios: Deco (2) por Román, min. 56. Efrén (2) por Chechu, min. 56. Jorge (2) por Matheus, min. 75. Raúl (2) por Yacouba, min. 75. Barra (s. c.) por Ardura, min. 88. Covadonga: Raúl (2); Carlos Figar (2), Manu Blanco (2), Borja Noval (2), Mati (2), Aitor Ferrero (2), Álex Padrón (2), José Santullano (2), Roberto (2), Pablo Naredo (2) y Fofana (2). Cambios: Félix (2) por Álex Padrón, min. 61. Javi Álvarez (2) por José Santullano, min. 61. Asier (1) por Roberto, min. 73. El gol: 1-0, min. 70, Carlos Figar, en propia puerta. Árbitro: Álvarez Rodríguez. Amonestó a Aitor Ferrero, del Covadonga. La Veigona: Uno 250 espectadores.

El Vetusta gana al Urraca

Urraca: Jandro (2); Blin (3), Luis Enrique (2), Fonso (1), Jorge (2), Antón (3), Borti (2), Sando (2), Chery (1), Expósito (2) y Javi Alonso (2). Cambios: Álvaro (2) por Borti, min. 65. Garavito (1) por Chery, min. 65. Beneitez (1) por Javi Alonso, min. 75. Fonseca (1) por Antón, min. 75. Real Oviedo Vetusta: Berto Horreo (3); Pablo (2), Matovu (3), Moreno (2), Joselu (2), Isaac (2), René (2), Pedregal (3), Álex Cardero (2), Lucas Laso (2) y Yayo (2). Cambios: David Iglesias (1) por Moreno, min. 62. Osky (1) por Matovu, min. 67. Merayo (1) por Lucas Laso, min. 67. Conceiçao (1) por Pedregal, min. 77. Chus (1) por Isaac, min. 77. Goles: 0-1, min. 8: Pedregal. 0-2, min. 42: Álex Carcedo. 1-2, min. 53:_Antón. Árbitro: Pérez Albuerne, delegación del Nalón. Amonestó, por el Urraca, a Blin, Fonso, Borti, Javi Alonso y Fonseca;_y por el Vetusta, a Matovu, Moreno y René. La Corredoria: Unos 400 espectadores.

El Urraca y el Real Oviedo Vetusta ofrecieron un buen partido en La Corredoria, con fútbol de ataque, alternativas y victoria final del filial azul, que de esta manera se mantienen en el segundo puesto de la clasificación. Tras un primer tiempo espléndido del Vetusta, que sometió por completo a su rival, el Urraca reaccionó tras el descanso, ajustó el marcador y estuvo a punto de rescatar un punto, pero una gran parada de Berto Hórreo lo impidió.

Salió muy fuerte el Vetusta, consciente de la importancia de ponerse por delante. Y lo consiguió muy pronto, ya que en el minuto 8 Pedregal cabeceaba un centro desde la derecha, aprovechando las facilidades de la zaga local. El gol no despertó al Urraca, que siguió sometido por el buen juego y la ambición del filial oviedista. Abundaron las llegadas al área local, aunque antes del 0-2 solo hubo una oportunidad, de Lucas Laso, desbaratada por Jandro. El segundo gol llegó con cierta dosis de fortuna, al rebotar el balón, en una salida de Jandro fuera del área, en Álex Cardero.

Cambiaron las tornas totalmente en el segundo tiempo. El Urraca salió decidido a luchar por los puntos y se creció gracias al gol rápido de Antón. Aunque el Vetusta también amenazaba, buscando la sentencia, las mejores ocasiones fueron del Urraca, por medio de Álvaro García. En la primera remató fuera un paso de la muerte de Blin y, poco después, vio cómo Berto Hórreo respondía con un paradón a su remate dentro del área. En los últimos minutos, el Vetusta consiguió enfriar el partido para asegurar una victoria que le mantiene muy arriba.

Y en Preferente el Comercial golea al Condal