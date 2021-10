Los equipos asturianos empiezan a rodar

Los equipos asturianos de las competiciones nacionales, a excepción del Telecable, que está en la máxima categoría, la OK Liga femenina, que aplaza su inicio por el compromiso de la selección española en el Europeo de Portugal, comienzan sus competiciones este fin de semana. En total, serán ocho equipos asturianos los que afrontarán esta temporada las diferentes competiciones nacionales, uno en la OK Liga femenina, tres en la OK Plata femenina, y cuatro en la OK Bronce masculina.

En la OK Plata femenina, una competición de nueva creación, tomarán parte tres conjuntos asturianos, el C. P. Lena (hasta ahora Cuencas Mineras) y el C. P, Areces Asturhockey, ambos la temporada pasada en la máxima categoría, y el debutante Patinalón. El AsturHockey debutará mañana en Madrid ante el Alcobendas, y el domingo será el primer derbi asturiano entre los dos equipos de las Cuencas: el C.P Lena y el Patinalón.

La Ok Liga Bronce Masculina se trata también de una nueva categoría nacional, que se dividirá en dos grupos (norte y sur) y donde participarán el CP Areces (descendido de la OK Plata), el Oviedo Roller, el Oviedo Booling y el Telecable.

En la primera jornada, Areces y Booling tendrán jornada de descanso, mientras que el Telecable se desplaza a Vizcaya para enfrentarse al Urdaneta y el Oviedo Roller visitará Carballo (A Coruña) mañana sábado a las 19.30 horas para enfrentarse al Escola Lubians.

José Polanco, presidente de la Federación Asturiana de Patinaje, señala que las dos nuevas categorías que se crean “son positivas para el hockey nacional y asturiano. Esperemos que se puedan refrendar los resultados en unos años para asentar las categorías y afrontar nuevos objetivos”.

En cuanto a la OK Plata femenina, José Polanco afirma que esta nueva categoría “evita el salto de subir de las ligas autonómicas a la OK Liga y en la misma participarán catorce equipos de diferentes puntos de España, excepto de Cataluña”. Subirán a la superior categoría dos equipos y bajarán cuatro. Para Polanco el objetivo de los tres asturianos será “afianzarse en la categoría. El C. P. Areces tiene algo más de veteranía, pero en especial el Patinalón cuenta con jugadoras muy jóvenes que deberán asentarse en la categoría en el plazo de dos o tres años”. En cuanto a la OK Liga Bronce Masculina, el presidente de la Federación Asturiana señala que “nace con dos grupos, Norte y Sur. En el Norte están los cuatro equipos asturianos, junto con los de Galicia, Cantabria, País Vasco y Navarra. En total, son doce equipos, de los que subirá el campeón de cada grupo y un tercero, tras un play-off que disputarán los dos segundos clasificados de cada grupo”. Para Polanco, el objetivo será que “alguno de los cuatro equipos asturianos pueda dar el salto de categoría”.

El Oviedo Roller, conjunto entrenado por Javi Paredes, cerró una intensa pretemporada con cinco encuentros amistosos y llega en perfectas condiciones para afrontar el primer reto de un curso en el que el objetivo será pelear por estar entre los aspirantes a conseguir el ascenso.

El club ha decidido realizar una apuesta por el bloque de la pasada temporada, al que se ha incorporado Pelayo Aspra con la idea de aportar veteranía y gol en su regreso al hockey asturiano. Toda la plantilla está disponible para el encuentro. Javi Paredes destaca que inician la Liga “con muchas ganas e ilusión, llevamos una pretemporada larga con cinco partidos y tenemos ganas de que comience la competición en la que el objetivo de la temporada no lo escondemos, es conseguir el ascenso a la OK Liga Plata”.

Por su parte, Samuel Vallina, coordinador del Oviedo Booling, destaca que el club afronta esta nueva temporada “con un equipo muy joven. Será una gran apuesta por la cantera, con cuatro jugadores de 20 años, y el resto, más de la mitad, juveniles”.

Samuel Vallina tiene claro que es una temporada de transición con el único objetivo de “asegurar la permanencia y dar la oportunidad a la gente de casa para que se pueda asentar en el primer equipo”. Al frente del conjunto ovetense estará Juan Ignacio García, que fue uno de los fundadores del club y afronta su tercera etapa en el equipo.