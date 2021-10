“No hay diferencias entre pitar un partido masculino o femenino”

–¿Tiene algo diferente esta semana a las anteriores?

–No. El de mañana lo afronto como un partido más. La rutina previa también es la misma. Hay que entrenarse, estudiar a los equipos... Tampoco le voy a ocultar que la oportunidad de debutar la vivo con mucha ilusión y ganas de que llegue ya, pero lo primero es centrarse en sacarlo lo mejor posible.

–¿Qué es sacarlo lo mejor posible?

–Que todo salga perfecto, que el arbitraje sea bueno y los equipos queden contentos.

–¿Observa cambios cuando dirige un partido masculino respecto a lo que acontece en categoría femenina?

–No, las reglas del juego son las mismas.

–Me refiero al entorno, al ambiente, a cómo se dirigen los futbolistas a usted...

–No importa que seamos hombres o mujeres, sino que nos vean como la figura del árbitro. En ese sentido creo que está todo bastante normalizado. Creo que en uno y otro caso el trato de los jugadores y de los cuerpos técnicos es el mismo que dan a todos mis compañeros.

–¿Por qué ser árbitro?

–Siempre me encantó el fútbol. Antes, en la Cuenca, no había tantos equipos femeninos. Me hablaron de la posibilidad de apuntarme al curso de árbitros. Probé y aquí sigo. Me encantó.

–La decisión de una niña de 15 años de ser árbitro implica mucha personalidad.

–En mi familia sorprendió que decidiera eso, pero también tengo que decir que me han apoyado desde el primer momento.

–¿Cómo ha vivido esa progresión de la figura de la mujer árbitro en el fútbol?

–Para mí ese aspecto está cada vez más normalizado. Además, cada vez somos más mujeres en esto.

–Antes hablaba de que estudia a los equipos antes de pitar ¿Cómo es eso?

–En el Comité intentan facilitarnos cada vez más imágenes de los equipos que nos tocan. En Primera Femenina tenemos los vídeos de todos los partidos a través de una aplicación. En Tercera es más difícil encontrar imágenes, pero puedes echar mano de algún resumen. Es importante saber cómo juegan por aspectos como luego saber dónde colocarte, clave a la hora de tomar decisiones. A veces también voy a ver partidos para saber su estilo de juego.

–¿El primero de muchos en Tercera?

–Eso espero. Esta campaña es la del estreno y la combinaré con las semanas en las que no tenga partido designado en Primera Femenina. Me toca dejar la banda (como asistente) y trabajar ahora desde el centro del campo.

–Hábleme de su calendario de trabajo.

–De las siete jornadas disputadas en Primera División Femenina, ya he pitado en tres esta temporada. Somos 22 compañeras y nos vamos rotando. La semana que no toca viajar, toca pitar aquí, en Asturias.

–¿Qué le diría a una niña que se esté planteando ser árbitro?

–Que se anime, que se apunte y pruebe. Si le gusta al fútbol esto también le va a gustar. Engancha. A por ello, que se atrevan. Es un deporte más. Pero se lo digo tanto a chicos como a chicas. Es súper bonito ser árbitro.