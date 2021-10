El Llanera, sin miedo

El entrenador del Llanera es consciente de la dificultad que entraña el partido ante el Pontevedra, pero asegura que “es un encuentro en el que tenemos mucho que ganar y poco que perder. El Pontevedra es un rival muy complicado, con una de las mejores plantillas de la categoría en la que tiene jugadores, como por ejemplo Charles, con experiencia en Primera División. Vamos a jugar a un gran escenario y vamos con la intención de jugar nuestras bazas, que seguro las tendremos, para conseguir nuestra segunda victoria. Tenemos que dejar atrás el partido del pasado domingo ante el Salamanca. No fue un encuentro normal, en el que nosotros competimos, pero no nos encontramos cómodos en ningún momento”.

En relación a este encuentro, José Luis Rodríguez fue claro al afirmar que fue el peor de su equipo en los cuatro años que lleva al frente del Llanera. “Fue muy malo. Ellos realizaron su partido, realizaron muchas faltas que cortaron nuestro ritmo de juego, y el árbitro se lo permitió. Además, no aprovechamos ninguna de las jugadas a balón parado que tuvimos y eso nos penalizó en exceso. Cada equipo tuvo una ocasión, ellos la aprovecharon y nosotros no. No hubo más”

José Luis Rodríguez reconoce que “la igualdad en la categoría es tremenda. No me decantaría por ningún equipo porque todos mantienen un nivel parecido y los partidos se están decidiendo por pequeños detalles”. En cuanto a si le está sorprendiendo algo en especial en este inicio de Liga, señala que “todavía van muy pocos encuentros y no se puede tener una valoración exacta, pero lo que está claro es que está habiendo muchos empates, reflejo de lo que es la categoría”.

Para el partido de esta tarde, que comenzará a las 19.00 horas, José Luis Rodríguez tiene las bajas de Pantiga, Javi Sánchez y Martín.