Así fue el histórico debut de la primera mujer árbitro en Tercera: del rostro en alerta, al pinganillo y la felicitación sorpresa

No van ni veinte minutos y a Iván Rodríguez ya le arden las orejas. En una lleva el pinganillo por el que se comunica con su compañera, en la otra soporta las críticas de un público que en las acciones discutidas no dirige las protestas a Fernández Ceferino, sino a él. “Línea, necesitas cafeína para despertar”, se escucha. Iván aguanta la primera de muchas. No hay reproches para Sara, tampoco en el verde. Será una constante. Los jugadores se dirigen a ella como “arbi” y los hay que acaban cogiendo confianza, como el carbayón David: “Bien, Sara, bien”, desliza. El rostro serio y concentrado de la sotrondina no muda.

“Ojo que es de carácter”, comentan quienes ya han visto dirigir a Sara en otras categorías. Despacha la primera parte sin polémicas y solo una amarilla, la que le explica al azul Yayo de camino a los vestuarios. Son los minutos finales los que aprietan el ambiente. El Oviedo B marca, al Indus se le escapa un valioso empate y el banquillo fabril protesta. “¡Sentados!”, grita Sara tras amonestar a uno de los ocupantes. Poco después ve la amarilla Miguel Ángel Martín, entrenador visitante. El enfado del técnico por la decisión lo paga el otro asistente, el “culpable” de haber avisado a Sara. El pitido final suena con Fernández Ceferino esbozando una leve sonrisa. “La guaja llevolo bien, tiene personalidad”, se escucha entre el público. A la protagonista le espera el abrazo más especial, el de su pareja, Eduardo Rodríguez, también árbitro. “Estuve muy a gusto, lo disfruté”, concluye la primera mujer en pitar en la Tercera asturiana.