Una bici, un saco y mil kilómetros por delante: la aventura de un ovetense en Portugal

En total, el deportista del equipo de triatlón del Centro Asturiano, del que también es monitor, cubrió los 1.010 kilómetros de la prueba en 81 horas. “Se trata de cumplir el trazado sin ningún tipo de ayuda exterior. Tú tienes que organizarlo todo”, cuenta.

La única norma es completar el recorrido; el resto del programa corre a cargo de los 140 participantes. Entre el material obligatorio: la bici, por supuesto; un saco, una manta térmica, un kit de reparación para posibles averías y bidones para portar al menos litro y medio de líquido. “El resto es voluntad de cada deportista, como la comida. Yo llevaba geles y barritas, pero siempre que podía paraba a tomarme un café y comer algo sólido”, relata. “A veces es algo más mental que físico: parar cada 3 o 4 horas hacía que mentalmente reseteara. Una pausa necesaria. Al final, completar un reto de estas características es una cuestión más de cabeza que de piernas”, añade el asturiano.

Y eso que las exigencias físicas no se lo pusieron fácil durante el recorrido. Desde, más o menos, mitad de prueba empezó con calambres en los cuádriceps. Sin fisios ni masajistas, solo podía seguir para adelante. “Hay momentos en los que no puedes más, ahí es mejor parar y empezar de cero”, indica. A los calambres se unieron después rigidez en los brazos, hinchazones en las manos y otro enemigo implacable: la soledad. “Estoy acostumbrado a los triatlones, donde compites hombro con hombro con otros participantes. Aquí había días enteros en los que no veías a otro corredor. Y eso lo hace más duro”, asegura Lucas.

A pesar de los inconvenientes, el ovetense completó la prueba en una más que digna 54ª posición final, aunque con un susto con la organización por un pequeño problema al final de la carrera: “Los últimos kilómetros de la prueba los hice por el recorrido de ida y no el de vuelta. Me dieron el certificado de ‘finisher’ (título de haber terminado la prueba), pero para salir en el ranking tenía que dar media vuelta y hacerlo por el camino correcto. Pero tenía suficiente con el reconocimiento”.

Ahora, Lucas, que de pequeño practicó judo y voley antes de pasarse a las carreras y evolucionar al triatlón, ya con el reto en el bolsillo, y la satisfacción latente, se plantea nuevas aventuras deportivas, aunque con algunas dudas. “Es la primera vez que hago una prueba así y tengo que reflexionar si es o no la última porque acabé muy reventado”, señala antes de matizar: “Pero seguro que en nada me motivo con otra prueba parecida”.