El Corinto prescinde de Fran Sánchez tras las cinco primeras derrotas

Sin embargo, la realidad está siendo muy otra porque el potencial de la plantilla no llega para medirse a los mejores. No empezó la temporada el pívot Antonio Mendes y Sergio Arias dejó el club con la campaña iniciada. Además, el otro base, Iago Fernández, sigue lesionado y un jugador como Michu volvía a la actividad tras una larga lesión. Imponderables todos que disminuyeron el potencial de una plantilla ya escasa de efectivos y a la que no han llegado por el momento incorporaciones que marquen la diferencia. El resultado es que el equipo no conoce el triunfo y está penúltimo y con cinco victorias de diferencia con respecto a la cabeza. Hay que recordar que bajan seis equipos.

“El pasado domingo ya habíamos tenido una conversación el presidente y yo para analizar lo que estaba pasando y una de las cosas que se barajaron fue que dejara de ser entrenador. Es lo que pasa en estas situaciones, o no haces nada o cambias a los jugadores o al entrenador, y esto es lo más fácil. Yo le dije que entendía que no siguiera”, recuerda Fran Sánchez, que recalca que “fue una reunión muy cordial en la que incluso me ofrecieron que llevase la coordinación de los equipos, pero les dije que me lo pensaría y que no me parecía que fuese el momento de tomar esa decisión”.

La directiva se reunió el lunes y el martes comunican al entrenador la decisión tomada, “pero se acuerda que de momento no se diga nada, y de hecho yo iba a ir a Betanzos, pero veo que alguien lo ha filtrado y en vista de que ya se sabe, entiendo que ya no procede que siga entrenando y mucho menos que viaje a Betanzos”. Fran está desencantado por el hecho de que no se respetase el acuerdo de no decir nada por el momento (“yo no se lo dije a nadie”) y recuerda que “después de salir de la reunión en la que me dijeron que me cesaban y acordamos que de momento no lo decíamos a nadie fui a entrenar y cumplí con mi palabra, no se lo dije a nadie. Ni a los jugadores ni a mi familia, a nadie”.

A pesar de la circunstancia Fran Sánchez aseguró que sentía al club “como algo mío”. Para el técnico esta era su quinta temporada al frente del equipo e incluso en alguna de las anteriores hizo más funciones que las propias de un entrenador dada la escasa infraestructura del club.

Cerca de la medianoche el club gijonés emitió un comunicado en el que precisa que no ha destituido a Fran Sánchez, sino que se había acordado que “abandonaría gradualmente su labor de técnico de la primera plantilla”. Sobre su sustituto, la nota apunta que temporalmente “será un técnico del club hasta determina la persona que retomara la labor de dirección del equipo”.