“Pico y pala” frente al Arosa: así afronta el choque el Avilés

Ya en la octava jornada del Grupo I de la Segunda Federación todavía no ha habido equipo que haya conseguido meterle mano al Real Avilés. A pesar de que la puntería de cara a puerta no acompaña del todo al equipo, sí lo hace la solidez defensiva. Una situación que no parece preocupar al entrenador avilesino. “La preocupación sería no generar ocasiones”, apunta Chiqui de Paz durante la previa, asegurando que “todo irá bien mientras el equipo sea sólido y siga generando ocasiones”.

El técnico gijonés desvela que uno de los planteamientos que más le preocupa del Arosa de cara al domingo es el ofensivo, ya que “tienen una línea de trescuartistas que nos generará muchísimo peligro si no estamos sólidos y atentos a las variantes que se vayan dando durante el partido”. Además, De Paz prevé que la plantilla se encuentre con “un equipo muy rocoso” en todas las facetas de juego.

Respecto a que el equipo esté segundo en la tabla, el técnico avilesino aseguró que se trata de “un hecho circunstancial”, animando así a sus jugadores a continuar implicados, esforzándose y trabajando día a día. “El plan de crecimiento de la plantilla es exponencial. No son jugadores que lleven tiempo jugando juntos, pero por eso creo que el progreso será mayor todavía que en un grupo una consolidado”, explica el gijonés.

Chiqui de Paz también hace un llamamiento a la afición, a la que pide fuerza y apoyo tras la buena racha de resultados cosechada por el equipo. “Estamos compitiendo con honestidad, gallardía y esfuerzo. Estamos dándolo todo y esperamos recibir también del aficionado”, manifiesta.

Con 13 puntos tras haber sumado tres victorias y cuatro empates, los siguientes partidos del Real Avilés serán frente al Langreo a domicilio, contra el Ceares en el Suárez Puerta y frente al Salamanca UDS fuera de casa, ya en la jornada 11.