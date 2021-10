El pistoletazo de salida volverá a sonar en los 10 kilómetros de Langreo tras el obligado parón derivado de la pandemia. Una cifra superior a los 300 participantes, según calculan desde la organización, se verán las caras el próximo 31 de octubre.

La carrera comenzará a las 11:00 horas, con salida y llegada desde el Parque Dolores Fernández Duro. Junto a la de Gijón y Ribadesella, esta es la única prueba homologada en Asturias. Esto significa que cualquier corredor que obtenga una marca determinada será válida para maratones como el de Valencia, Berlín o Nueva York, entre otros.

“Este año echamos en falta la presencia de más langreanos, pero habrá mucha gente de fuera, casi un tercio de los inscritos”, asegura el presidente del Club Ochobre, Alejandro de Ancos, entidad organizadora del evento. Para esta edición, en la que se celebra el 25.º aniversario, se realizará un pequeño homenaje al maratoniano Alejandro Gómez. Además, la organización ha preparado un detalle conmemorativo en forma de medalla para todos los corredores y un jamón para los primeros clasificados de cada una de las diez categorías de la prueba.

Durante la presentación de la prueba estuvo presente Avelino García –el ganador de la primera edición, celebrada el 10 de junio de 1996–. “Siento mucho orgullo de haberla ganado y de ver el gran nivel que tiene la carrera a día de hoy”, explica García, que desde entonces no ha faltado a la cita en ninguna ocasión. “La marca conseguida aquí me servía para conseguir una buena posición de salida en la San Silvestre Vallecana”, reconoce el corredor. Cabe destacar que no fue hasta 1999 cuando se homologó por vez primera.

Además, en el acto de presentación estuvieron presentes los patrocinadores y la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, que mostró todo su apoyo a “una carrera con tanta historia como esta”.