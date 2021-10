Alba Alonso, la pólvora del Siero

La proyección goleadora de Alba Alonso, de 25 años, no hace sino dejar claro que ya ha cogido la forma, después de un comienzo de temporada algo dubitativo. “Al principio me costó entrar y estar a punto, pero ya me encuentro cómoda”, subraya la componente del Siero Deportivo.

A nivel colectivo, la ventaja del equipo sierense es la ausencia de presión. La remodelación de categorías aprobada por la Federación Española creará una categoría intermedia con la División de Honor, con lo que es previsible que el club pierda un nivel. Sin embargo, conscientes de que entrar en esa nueva categoría se escapa a las posibilidades de la entidad, prefieren pensar que solo un equipo bajará a autonómica. Una situación que, salvo contratiempos gordos, parece fácil de evitar. “Vamos a luchar todos los partidos, desde luego, pero estamos tranquilas. La clave estará en los partidos de casa, en ellos es donde tenemos que sacar los puntos y donde el año pasado ya demostramos nuestra fuerza. De hecho, todos los que ganamos, salvo uno, fueron en la Pola”, recuerda Alonso.

La tranquilidad de la que habla Alba tiene mucho que ver con los resultados registrados hasta el momento. El Siero ha ganado dos de los cinco partidos disputados, pero además lo ha hecho con dos equipos que parecen estar destinados a la cola: el Balonmano Gijón (30-26 en la primera jornada) y La Salud (22-29 en la tercera). La jugadora reconoce que “la cosa va bien, no solo hemos ganado ante rivales directos, sino que hemos perdido puntos compitiendo contra rivales que inicialmente van a estar arriba”.

Los próximos compromisos ligueros serán en la pista del Lanzarote Ciudad de Arrecife, este sábado, y el siguiente en casa contra el líder Cleba. Dos huesos duros, aunque Alba asegura que “el equipo se encuentra en buen momento, estamos en muy buena forma física, aunque lamentamos mucho la lesión de Laura”.

Efectivamente, la primera noticia negativa del club esta temporada es la grave lesión de la lateral Laura Suárez, de 20 años, uno de los pilares defensivos del equipo dirigido por José Antonio Rodríguez, Cuco. La joven jugadora había sufrido problemas musculares durante el verano y había comenzado la campaña lesionada, y justo cuando se había recuperado llegó el grave percance. En un entrenamiento, tirando para calentar a la portera, apoyó mal el pie y se le fue la rodilla. Diagnóstico: rotura del ligamento cruzado y adiós a la temporada.

“Es un pilar defensivo muy grande, la vamos a echar mucho de menos”, reconoce Alba, que tendrá que echar mano de toda su pólvora para contrarrestar.