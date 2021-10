“El balonmano asturiano no puede seguir mirándose el ombligo”

–¿Cómo surgió la idea de hacer este clinic?

–Esto es un proyecto que surgió hace ya muchos meses. Lo que queríamos era hacer una reunión con gente del balonmano para hablar de balonmano, un “miniclinic” que sirviera de formación para la gente nueva. Hay un problema con los entrenadores de base, no surgen, siempre estamos los mismos. Sería como empezar a crear una escuela de entrenadores, que creo que es algo que se debería de hacer. Surgió la pandemia y no se hizo, pero durante todo ese tiempo seguí hablando con distintas personas que me fueron diciendo que sí. La cosa fue creciendo hasta convertirse en lo que va a ser este fin de semana.

–En este sentido, ¿el parón por el covid-19 sirvió para que aquel proyecto creciera?

–Sí. En la revista de la Asociación Nacional de Entrenadores salió el clinic que teníamos previsto para hace un año, estaba montado y se había anunciado, pero hubo que suspenderlo. Pero en este tiempo se potenció mucho hacer cosas on-line y hay que recordar que este va a ser el primer congreso presencial y on-line que se va a hacer en España tras la pandemia.

–¿Cómo fueron escogiendo el temario del clinic?

–Empecé con un folio en blanco escribiendo lo que quería hacer y cómo se podía hacer. Fue gratificante que a todas las puertas que piqué todas se me abrieron y fui sumando. En un momento dado tuve que plantarme para decidir de qué íbamos a hablar. Quería tocar muchos temas, así que la cosa se fue ampliando; quería hablar de diversidad, de mujer, de salud, de deporte base, temas legales... El balonmano tiene que crecer por muchos sitios además de en los aspectos técnicos o tácticos, que también están en el programa, y por eso ha salido tan extenso. El formato también quería que fuera distinto, no quería que fuese un solo ponente dando una charla, quería algo más dinámico y que hubiera más de un ponente. A todo ello hemos añadido algo no muy habitual como es la presentación de dos libros, de dos personas de tanto arraigo en el balonmano asturiano como son Javier García Cuesta e Ignacio Sendín. Nos ha dado un plus.

–¿Cómo está siendo la respuesta a esta iniciativa?

–Excepcional. Tuvimos dudas de cómo sería porque dura tres días y además había que inscribirse. Al principio fue un poco lento, pero ahora estoy muy contento. Todavía se siguen apuntando, calculo que entre 60 y 70 personas se pasarán en algún momento y en formato on-line son más de 120 y además de varios países, porque hay inscripciones de Venezuela, Argentina, México, Colombia, Portugal o Suiza. Para mí está siendo ya un éxito.

–¿Qué ha sido lo más complicado en la organización?

–Para una persona como yo, que es la primera vez que lo hago, complicado está siendo todo. Te pones a mirar y de repente te das cuenta que no hay bolígrafos para darles a los ponentes, por poner un ejemplo. El tema de logística está siendo lo más complicado para mí, aunque tengo la suerte de que Unicaja Banco está colaborando. Turismo también. Lo más fácil es hablar con los ponentes. Algunos son personas que no conocía y con una conversación de tres minutos se mostraron dispuestos a colaborar.

–La intención supongo es que no se quedé aquí, que sea el primero de más.

–Cuando empezamos la intención era hacer un clinic cada año olímpico. Realmente no me siento capacitado para hacer una cosa como esta cada año porque lleva mucho trabajo y mucho tiempo. Espero que dentro de tres años podamos repetir.

–Una de las diferencias más notables de este clinic con otros es que abarca muchos temas cuando lo habitual es que sean más específicos y estén destinados a un grupo en concreto: entrenadores, dirigentes, árbitros...

–Tiene un perfil único porque puede venir un aficionado que le guste el balonmano y aprender cosas, pero también un entrenador o los árbitros. Incluso directivos porque vamos a tocar temas legales que les pueden interesar. Yo también destacaría que de 30 ponentes 27 son asturianos y eso es algo inaudito. El balonmano asturiano no está en sus mejores momentos de resultados, por eso hay que aprovecharse de todas estas personas. Desde que se presentó el clinic está en los medios y en las redes sociales, se está hablando mucho de balonmano y eso ya es una satisfacción.

–¿Alguna última llamada a los posibles interesados?

–Que asistan y que valoren y reconozcan el esfuerzo que están haciendo todos los ponentes por estar aquí. Espero que el clinic sea un punto de inflexión en el balonmano asturiano. Que no podemos seguir mirándonos el ombligo, hay que unir nuestras fuerzas, hacer un trabajo conjunto de todos los clubes, y si somos capaces de hacerlo los resultados se van a ver.