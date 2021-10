Madrugón de campeonato para las jóvenes promesas

Desde Educación Primaria hasta Bachillerato, pasando por Secundaria. Todas las edades son válidas para esta actividad, que busca la mejoría del juego a nivel individual. “No hay ningún problema en que se junten niños de diferentes edades y/o niveles, ya que aunque hagamos todos el mismo ejercicio se trabaja de forma individual”, explica Miguel González.

Es la quinta sesión de una actividad centrada en la técnica y la táctica individuales, que tiene lugar los lunes y jueves. No obstante, no se trata de un día más. En esta ocasión el jugador del Círculo Gijón –que milita en LEB Plata– Unai Mendikote visita a los chavales para dar el callo como uno más en este madrugón colectivo. “Considero que este tipo de actividades son muy interesantes tanto para mí como para ellos”, explica el alero, ya que “durante la temporada es complicado meter mucha tecnificación. El trabajo diario está más enfocado a la mejora colectiva”.

Los chavales se muestran contentos, tanto por levantar el pie de la cama sin que haya salido el sol como por el trato y conocimiento que les aportan sus entrenadores. La joven Lucía Rodríguez asegura que lo lleva “muy bien”. “Estoy contenta y noto muchos progresos”, celebra. Por su parte, Alonso Grela reconoce: “Me cuesta levantarme tan temprano para venir a entrenar, pero merece la pena si te gusta el baloncesto”.

En la sesión a tratar, la de este pasado lunes, las 20 jóvenes promesas del baloncesto dieron el máximo en ejercicios de bote y disociación de balón, entre otros. “Que sean capaces de hacer estas cosas desde tan pequeños dice mucho de ellos”, elogia a los suyos Miguel González, subrayando que “son muy pocos los que estarán entrenando a estas horas en toda España”.

Por su parte, Guillermo Arenas explica que tanto su intención como la de González es “aportar a los chavales cosas que en los entrenamientos no hacen o no pueden pararse a hacer con tanto detalle”. Los entrenadores aseguran que entrenar tan temprano tiene unos motivos, no es al azar: “El sueño es un aspecto fundamental a la hora de la tecnificación. Está demostrado que entrenar a primera hora de la mañana mejora la calidad del sueño y la concentración, que utilizarán luego en clase”.