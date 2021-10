Mili Carrera, la rebelde que espera guiar al Telecable a la Supercopa

Carina se llevó las manos a la cabeza. La noticia para la mamá era terrible por sorpresiva. Después de dos hijos varones, pretendía que la pequeña Mili jugara a las muñecas. El enfado producido una tarde cualquiera de 2008 fue mayúsculo. Mili tenía tan solo siete años. Y ya por entonces las cosas bastante claras. Mucha personalidad, y carácter. “Mamá, a mí no me gustan las cosas de mujeres”. Esa afirmación fue el preludio de un enfrentamiento parental total.

“¡Se armó una bronca buena!”, recuerda Mili. Lalo, el padre y, de largo, la figura más influyente en la joven, decidió que sería la chica, la menor de sus tres hijos, quien seguiría sus pasos. Le dio unos patines. Y la apuntó en el Estudiantil, su primer club de hockey. Aunque costó convencer a Carina de esa decisión, afectada como estaba por todos los estereotipos que rodean a este deporte donde hoy Mili Carrera (San Juan, 20 años) es ya una de las grandes promesas e internacional con Argentina.

“Ahora mamá es mi mayor fan”, confiesa jocosa Carrera. Mañana (11 horas) disputa con el Telecable la semifinal de la Supercopa de España. Un título que se le resiste al laureado y exitoso club liderado por Fernando Sierra. “Tengo muchas ganas de conquistar la corona. Vamos a por todas”, cuenta Mili, que busca en cierto modo desquitarse.

Porque resulta que hace tres años, en 2018, arrebató precisamente al Telecable la Intercontinental, el cielo del hockey sobre patines. Tenía 17 años, y realizó uno de sus mejores partidos con el San Juan, su último equipo. El club gijonés se fue de Argentina lamentando su suerte. Y preguntándose quién sería esa jovencísima jugadora, capaz de desarbolar una de las mejores defensas de Europa. “Yo no tenía ni idea de que un día acabaría en ese club”, bromea ahora Mili.

“Estamos ante todo un carácter; es una guerrillera que va a siempre a ganar”, dicen en su entorno. Porque a Mili, uno de los fichajes estrellas del nuevo proyecto del Telecable, la definen sus hechos, y no solo esa facilidad tan propia de los argentinos para hablar. Aunque, como buena argentina, se expresa con fluidez y mucho desparpajo, virtudes que también luce en Mata-Jove.

Siempre precoz, Mili es ante todo una rebelde. Con y sin causa. Lo lleva en la sangre. Acuciado por la precaria situación económica de la familia Carrera, que sobrevivía en la humildad de un barrio obrero como es Rabbson, en San Juan, Lalo decidió un día huir. Quería un futuro mejor dentro de la terrible crisis que tenía en vilo a Argentina en los primeros años del nuevo siglo. Tenía que alimentar a tres niños, y a una bebé, Mili. “Mi papá cruzó el charco para irse de Argentina a ‘acá’ (por España). Vino a jugar a hockey y también a trabajar. Y nos enviaba dinero para que nuestra familia pudiera salir adelante de la crisis en Argentina”, explica Mili, que heredó ese carácter luchador e idealista.

“A mí no me gustaba hacer lo que hacían los demás; yo siempre he sido distinta”, explica una luchadora de sueños que, como su padre, cruzó el charco decidida. No mira atrás. “Me vine a España para jugar a hockey e intentar vivir unos años de este deporte. Y aunque la adaptación sea complicada en esas estoy ahora mismo”, cuenta. “En Argentina nadie puede vivir del hockey. Sé que en España es también muy complicado, pero ahora quiero luchar por mis sueños”. Empezando por mañana. “Estoy preparada para luchar”.