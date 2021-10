De un rescate imposible a coronar la cima: cuatro historias de los históricos del Urriellu

Cabrales acoge este fin de semana el “Encuentro de Escaladores Históricos del Picu Urriellu”. En el evento se juntarán medio centenar de escaladores y coincidirán los primeros alpinistas que abrieron vías en la conocida cima, para ellos la “más emblemática de Asturias”. El Urriellu es una fuente inagotable de grandes historias de los amantes de la montaña. A continuación, se recogen cuatro de ellas, rescatando las vivencias de escaladores de diferentes generaciones. Coinciden en que el Urriellu “es la cima por excelencia”. Está César Pérez de Tudela, madrileño, un polifacético alpinista que lleva toda su vida dedicándose a la montaña. También José María Regil, bilbaíno, el más veterano, con 88 años y al pie del cañón. Hay dos asturianos: José Luis Villa, que fue estrella por un día al subir el Urriellu con 17 años, y Claudio Sánchez, “el Marqués de Vega Urriellu”, que estuvo diez años de guardia forestal y vio de todo. Ellos dejan el Urriellu, al descubierto.

César Pérez de Tudela (Madrid, 1940), abogado, periodista, autor de 39 libros y uno de los alpinistas más destacados del planeta, empezó en la montaña por vocación. “Vi una película, leí un libro y me escapé a hacer un cursillo”. Ya nunca lo dejó. Dice que el Picu Urriellu es la “cima por excelencia, el icono de las montañas españolas”. Allí, en el Uriellu, Pérez de Tudela vio de todo y además participó en los primeros rescates que tuvieron lugar en el macizo. El más sonado, sin duda, fue el de José Luis Arrabal y Gervasio Lastra, el 21 de febrero de 1970, “el primer rescate mediático en el alpinismo español”. Arrabal falleció una semana después en el hospital y Lastra sobrevivió. Pérez de Tudela sigue al pie del cañón, aunque una inyección en un ojo le hace ser duda para este fin de semana. En los últimos tiempos, dice, se ha dedicado a “ahondar en el por qué del alpinismo”. Para él, la montaña es idealismo. “¿Por qué un montañero arriesga su vida en subidas tan peligrosas?”, se pregunta. Y responde. “Porque ahí se ejercita la superación del miedo”.

José María Regil (Bilbao, 1933) empezó a escalar porque su abuelo tenía un cerezo. “Teníamos que ingeniárnoslas para atrapar las mejores cerezas”. Del cerezo pasó a la montaña. Y en ella lleva más de ochenta años. La primera vez que escaló el Pico Urriellu fue en 1955. “Nos fue bien, aunque de aquellas había problemas de material. Era el tiempo de descubrir cosas”. José María Regil siempre estuvo acompañado de su hermano, Andrés, otro apasionado de la montaña que falleció en 1970 en el Monte Gorbea (País Vasco). Él participó en el rescate. “No pudimos hacer nada, el tiempo se puso feroz y había mucha niebla”. Regil no pierde afición por la montaña y avisa a las nuevas generaciones: “Hay cosas que no se aprenden en los rocódromos”.

Claudio Sánchez, Tito, el “Marqués de Vega Urriellu”, sigue al pie del cañón. Y de la montaña. “La montaña lo es todo. La cultura, las relaciones humanas, salir de la gran ciudad ¡En Asturias tenemos un territorio salvaje!”, dice Tito, nacido en Hervás (Cáceres) en 1953, pero en Asturias desde que tenía solo un año. Reside en Santa Olaya de Morcín y está jubilado. Empezó a escalar por su padre. “Con 20 añinos ya era muy bueno”, presume. Para él, el Urriellu es “un pedrolo gigante, pero no hay montaña más guapa”. Soldador de profesión, Tito fue diez años guarda de refugio del Urriellu. De 1980 a 1990. “Estuve en el refugio todos esos años desde el 1 de julio hasta el puente del Pilar”. Allí Tito vio de todo. E intentó rescatar a todo el que lo necesitaba. “Me tocaron rescates terribles, algunos no se podrían hacer hoy ni con helicóptero. Y nunca le cobré un duro a nadie”. Puso fin a su etapa como guardia porque acabó “hasta la coronilla del Urriellu, era muy duro”. Regresó a su trabajo, pero nunca jamás dejó la montaña. Ahora está jubilado y feliz.

José Luis Villa (Oviedo, 1958) recuerda un día en el que fue recibido en Vega de Urriellu como si fuese una estrella. “Tenía 17 años y por aquel entonces era el más joven en escalar la cima, aunque no lo sabíamos. Abajo nos esperaban muchas personas. Recuerdo a una mujer decir: ‘Pero si son dos críos’”. Villa ya no es un crío, pero sigue pegado a la montaña. “El Urriellu es algo especial, un emblema, algo diferente. Cuando empezamos, para nosotros no existía otra montaña”. El ovetense guarda todo tipo de recuerdos. El más feliz, sin duda, el anteriormente citado. También los hay trágicos. “Recuerdo encontrar a un alpinista muerto a solo 100 metros del refugio. Son cosas que te marcan”.