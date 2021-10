Hugo Novoa, expresidente de la Federación Asturiana de Patinaje y exjuez de línea de la Primera División de fútbol, tiene diez días para ingresar voluntariamente en prisión después de que se le haya negado el indulto que solicitó tras ser condenado a 2 años y 3 meses por “un delito continuado de apropiación indebida” durante su gestión al frente de la Federación Asturiana de Patinaje, entre 2012 y 2015.

La sentencia del juzgado número 2 de Oviedo fue refrendada posteriormente por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, que desestimó el recurso presentado por Hugo Novoa y que, por contra, estimó parcialmente el de la actual directiva de la Federación Asturiana para que se le indemnizara con 49.595,80 euros, en vez de los 34.797,28 fijados inicialmente.

La actual directiva de la Federación Asturiana de Patinaje y Hugo Novoa llegaron a un acuerdo para establecer un calendario de pagos que el exjuez de línea estaba cumpliendo. Aun así, tras emitirse la providencia para su ingreso en prisión, Novoa tiene diez días para hacerlo voluntariamente o se emitirá una orden de detención.

Sed vestibulum porta sem, vel volutpat neque molestie eu. Suspendisse potenti. Suspendisse sem quam, molestie et mollis et, sollicitudin ac leo. Pellentesque convallis placerat diam, sit amet pharetra justo mattis at. In lacinia quam vel nisi laoreet tempor. Nam imperdiet nisl velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam sagittis magna eget lectus semper eu ultricies est porta.

Etiam et erat sed turpis hendrerit tempor. Morbi ultrices libero eu erat euismod bibendum. Ut risus purus, lobortis sit amet facilisis sit amet, pellentesque ac est. Morbi vel risus lacus, eu tristique lacus. Aenean venenatis ultrices tortor id adipiscing. Aenean nunc tortor, tincidunt eleifend laoreet ac, aliquam a sapien. Ut ipsum turpis, euismod et scelerisque ut, fringilla sit amet ligula. Praesent vestibulum urna vitae turpis iaculis vestibulum. Aliquam non nunc in olor vitae sem tincidunt facilisis. In libero erat, pretium at consectetur tempus, laoreet eget tortor. Cras at enim nec tellus sagittis scelerisque in at nibh. In tristique nunc in urna ullamcorper vestibulum. Nam sit amet diam a tortor luctus tincidunt sit amet nec orci. Etiam tincidunt fermentum felis in laoreet. Aenean aliquam nunc id lacus laoreet dapibus. Quisque at vehicula ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Cras tortor orci, semper sit amet lobortis et, aliquam eu nulla. Phasellus gravida magna eget ipsum gravida non pellentesque tortor vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ut lacus erat. Quisque saAenean pharetra mi at ante elementum fringilla.

Suspendisse sagittis adipiscing tortor, et commodo massa rhoncus et. Nullam quis mi sed felis ullamcorper rhoncus eu et risus. Sed scelerisque orci vel urna lacinia ac sodales risus facilisis. Aliquam vehicula, felis et pulvinar pharetra, nisl odio consequat mi, semper blandit