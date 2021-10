El Intercity de Carmona sale a Bolsa y LaLiga invita a seguir su ejemplo: así lo ven los clubes asturianos

El Intercity, un club de la cuarta categoría del fútbol español de Alicante y que cuenta en sus filas con dos exjugadores del Sporting como Carlos Carmona y Borja Viguera, dio ayer un histórico paso al convertirse en el primer equipo del país en salir a Bolsa. Los empresarios Salvador Martí y Javier Mira, con experiencia en el mundo bursátil y fundadores de esta entidad en 2018 tras la compra del CGD San Joan, un modesto equipo que deambulaba por la Primera Regional autonómica alicantina, fueron los encargados de hacer en la mañana de ayer sonar por todo alto la campana del Palacio de la Bolsa de Madrid.

La noticia fue de inmediato celebrada y recibida con enorme entusiasmo por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, desplazado al acto para respaldar el “valiente movimiento” del Intercity. “Hoy (por ayer) es un día muy importante para la industria del fútbol, que marcará un hito, la salida a Bolsa del Intercity, el primer club de fútbol (español) que lo hace. Seguro que no va a ser el último, segurísimo”, aseveró el máximo mandatario de la patronal en el estrado del parqué bursátil madrileño. Fuentes próximas a LaLiga afirman en conversación con LA NUEVA ESPAÑA que habrá entidades de Primera y Segunda División que apuesten por este modelo de transparencia contable, y entrar también en el mercado bursátil. “Es una solución muy interesante para algunos clubes después de dos años muy delicados por la pandemia.

Ya hay varias entidades que están estudiando esta posibilidad, pero no será factible para todos los clubes”, afirma una fuente de la patronal. Aunque, por el momento, no se han producido nuevos movimientos. Y lo que es seguro es que esta alternativa será tratada en Asamblea como otra solución interesante para paliar los efectos de la covid-19. “Quizás no sea interesante para todos los clubes; dependerá del modelo que lleven los rectores. Es más fácil de implantar en clubes que están arrancando y no son profesionales, como el Intercity”, afirma el director deportivo de un club de Segunda División. Sporting y Oviedo asisten a la creación de este nuevo modelo de empresa futbolística desde la distancia y guardando silencio.

Tebas ha estado siguiendo de cerca todo este proceso. El hombre fuerte de LaLiga ya ha mantenido contactos con rectores de otros clubes del fútbol profesional en los últimos meses. Entrar en Bolsa, en cualquier caso, no es una empresa nada sencilla. El Intercity alicantino se sometió antes a rigurosas auditorías. Sus propietarios tuvieron que mostrar libros de cuentas y asumir no solo un compromiso de transparencia, sino también de capacidad de gobernanza. Pero, considera Tebas, que los clubes no tendrán problema en asumir los compromisos de transparencia.

Porque el control económico de LaLiga es, a su juicio, mayor incluso al regido por el BME Growth, el mercado al que accede el Intercity. ME Growth nació en 2009 bajo la denominación de Mercado Alternativo Bursátil, supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e integrado en la Bolsa. Cuenta con reglas adaptadas a la capacidad de empresas pequeñas que no disponen de ejércitos de auditores o expertos financieros que se requieren para acceder al Mercado Continuo.

El club alicantino sale al mercado con un valor de 5,5 millones, las acciones cuestan 1,20 euros y se pondrán 4,5 millones de títulos a la venta. El Intercity cuenta con unos 300 accionistas, pero desde la ejecutiva del club alicantino esperan que sean muchos más en los próximos meses. “Hay que tener paciencia, no tengo la menor duda que el Intercity estará en el fútbol profesional. Pero no hay que ser ansioso. El que es ansioso en el deporte fracasa”, reiteró Tebas. “Seguid adelante con estas locuras”, les animó el máximo mandatario de la patronal.

La opinión de los expertos

“Me parece una posibilidad interesante de financiación para ambos clubes. Estoy seguro que los clubes asturianos se la han planteado ya y habrán pensando en esta posibilidad pese que después no lo lleven a cabo”, afirma el abogado Ignacio Álvarez-Buylla. “Aunque pueda ser una posibilidad interesante puede ser que no interese a los dueños de los clubes en este momento”, recalca. “En cualquier caso, me parece que es algo positivo que el Intercity de Alicante sea el primer club español en apostar por salir a la Bolsa porque abre una nueva opción”, recalca.