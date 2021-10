La previa del Oviedo Baloncesto: lastrados por las bajas

El Unicaja Banco Oviedo disputa esta tarde la quinta jornada de la Liga LEB Oro con la visita a Almansa (18 horas, LaLigaSportsTV). Una salida complicada ante un rival con un balance de dos derrotas y dos victorias, ambas a domicilio, que buscará a su primer triunfo en casa.

Para el Oviedo Baloncesto, de nuevo lastrado por las bajas, será de nuevo un choque difícil en el que deberá protegerse primero de las múltiples amenazas ofensivas del Almansa tanto en el juego interior, primero, como en el exterior, segundo.

Porque la reciente incorporación del escolta Jeff Xavier, pese a mejorar la potencia ofensiva exterior del Unicaja Banco Oviedo, no ha resuelto todavía las carencias en la pintura dadas las lesiones de Marc Martí y Hervé Kabasele. No obstante, el pívot congoleño continúa a buen ritmo su recuperación igual que Alexis Bartolomé, también ausente en el último encuentro disputado en el Polideportivo de Pumarín por un esguince de tobillo.

Según Natxo Lezkano, entrenador del Unicaja Banco Oviedo, “todos los partidos son oportunidades. Almansa es muy buen equipo, muy completo”, con un banquillo largo y capacidad de rotaciones que juega “a un ritmo muy alto, incluso por encima del nuestro”. El técnico del equipo ovetense añadió que “juegan al contraataque, tienen jugadores que son capaces de anotar por su talento con mucha facilidad, con dos buenos directores de juego y gente con experiencia como Eddy Polanco y Edu Martínez”. Para el entrenador del OCB, el choque contra los de Rubén Perelló no llega en el mejor momento dadas “las bajas que tenemos”. “Nos viene especialmente mal, pero tendremos que saber llevar el partido a nuestro terreno y ser competitivos para llevarnos la victoria”.

En cuanto a la semana de entrenamientos tras la derrota ante TAU Castelló, la primera del curso para el Unicaja Banco Oviedo, Lezkano no escondió que ha vuelto a ser “mala”. “No por la actitud de los chicos, todo lo contrario, sino porque con las bajas no podemos dar la intensidad que me gusta en los entrenamientos”, sentenció.

El escolta Jeff Xavier, último fichaje del Unicaja Banco Oviedo, pasó ayer el reconocimiento médico –en la imagen– en la clínica “Barreto” y estará disponible para el próximo partido que jugarán los carbayones en su cancha, el próximo sábado 6 de octubre, a las 20.30 horas, frente al Cáceres, equipo en el que militó Xavier la pasada temporada. El club de Pumarín sigue peinando el mercado en la búsqueda de un ala-pívot con el que cubrir la baja de Marc Martí.